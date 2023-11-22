33 farklı seviye ve eşsiz haritalarla karşımıza çıkan Race Master 3D APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir araba yarışı oyunudur.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Android cihazlarınızda oynamak için bir yarış oyunu arıyorsanız, Race Master 3D APK tam da aradığınız gibi bir yarış oyunudur. Bu oyunda yarışlarınızı en iyi şekilde tamamlayarak, eşsiz seviyelere adım atabilirsiniz. Akılalmaz pistler ve pistlerde bulunan engellerle beraber, zorlu ve eğlenceli bir yarışı geride bırakabilirsiniz.

Yarışabildiğiniz 33 farklı seviye ve 8 farklı boss bulunuyor. Gitgide artan zorluk seviyesine ayak uydurmak ve yarışları daha iyi bitirmek istiyorsanız, siz de zorluklara aracınızı özelleştirerek ayak uydurmalısınız. Yarışlardan kazandığınız paraları, özelleştirme menüsünden aracınızı yükseltmek için kullanabilirsiniz. Tabii bu performans yükseltmelerinin haricinde, çeşitli aksesuarları da arabanıza ekleyebilir ve güzel bir görünüm verebilirsiniz.

Oynanışı ve kontrolleri kolay olsa da, seviyeler içerisinde karşınıza çıkan rakipler bir hayli zorlu olacaktır. Tabii ki bunları da aracınızı yükselterek en aza indirebilirsiniz.

Race Master 3D - Araba Yarışı APK İndir

Race Master 3D APK'nın grafik, kontrol ve harita konusunda kötü bir yanı bulunmuyor. Her haritada ve seviyede güzel bir deneyim yaşayabilirsiniz. Lakin oyunun her seviyesini tamamladığınızda tekrardan başa dönmek zorunda kalıyorsunuz. Yani anlayacağınız bu oyunun bir seviye yetersizli var. Bu az seviye ve tekrar oynanabilirlik sorunları haricinde Race Master 3D'de neredeyse hiçbir sorun bulunmuyor.

Oyundaki seviyelerden toplayabileceğiniz 7 farklı spor araba bulunuyor. Bu araçların arasından birini seçerek özelleştirme seçeneklerini kullanmaya başlayabilirsiniz. Araba yarışı oyunlarından hoşlanıyorsanız, Race Master 3D APK indirin ve baş döndürücü haritalarda hızınızı kesmeyin.