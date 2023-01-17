Racing in Car 2 APK, android telefonlarda ücretsiz oynanabilir eğlenceli sürüş deneyimi yaşatan simülasyon tarzı araba yarışı oyunudur.

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Racing in Car 2 APK, android oyuncularına bolca adrenalin salgılatan bir mobil yarış oyunu olarak tanımlanabilir. Üçüncü şahıs kamera açısından oynanış sunan yarış oyunlarından sıkılanlar için Racing in Car 2 android yarış oyunu harika bir seçenek.

Racing in Car 2 APK İndir

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Racing in Car 2'de sürüş yeteneklerimizi konuşturarak yüksek puan kazanmaya çalışıyoruz. Oyunda temel olarak yoğun trafik içinde en hızlı şekilde yol almamız gerekiyor. Bu iş için de aracımızla önümüzdeki araçları sollamamız veya yanlarından geçmemiz, boş yerlere direksiyon kırarak fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor.

Racing in Car 2'da trafikteki araçları geçtikçe altın kazanıyoruz. Oyun içinde birçok farklı araç seçeneği yer alıyor ve bu araçların kilidini kazandığımız altınla açabiliyoruz. Racing in Car 2, traifk içinde yarıştığınız benzer oyunlara göre daha gerçekçi bir yapıya sahip. Bunun sebebi ise oyunda kullanılan kokpit kamerası. Oyuncular araçlarını iç kamera açısını ve mobil cihazlarının hareket sensörlerini kullanarak yönetiyorlar. Bu da tıpkı bir araba kullanıyormuşuz hissi yaratıyor.

Racing in Car 2'de farklı yollarda yarışabilmemiz de mümkün. Oyun tatmin edici bir grafik kalitesi sunuyor.

Racing in Car 2 Özellikleri