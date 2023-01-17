Racing in Car 2 APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 98.00 MB
- Üretici ckgames
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Racing in Car 2 APK, android telefonlarda ücretsiz oynanabilir eğlenceli sürüş deneyimi yaşatan simülasyon tarzı araba yarışı oyunudur.
Racing in Car 2 APK, android oyuncularına bolca adrenalin salgılatan bir mobil yarış oyunu olarak tanımlanabilir. Üçüncü şahıs kamera açısından oynanış sunan yarış oyunlarından sıkılanlar için Racing in Car 2 android yarış oyunu harika bir seçenek.
Racing in Car 2 APK İndir
Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Racing in Car 2'de sürüş yeteneklerimizi konuşturarak yüksek puan kazanmaya çalışıyoruz. Oyunda temel olarak yoğun trafik içinde en hızlı şekilde yol almamız gerekiyor. Bu iş için de aracımızla önümüzdeki araçları sollamamız veya yanlarından geçmemiz, boş yerlere direksiyon kırarak fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor.
Racing in Car 2'da trafikteki araçları geçtikçe altın kazanıyoruz. Oyun içinde birçok farklı araç seçeneği yer alıyor ve bu araçların kilidini kazandığımız altınla açabiliyoruz. Racing in Car 2, traifk içinde yarıştığınız benzer oyunlara göre daha gerçekçi bir yapıya sahip. Bunun sebebi ise oyunda kullanılan kokpit kamerası. Oyuncular araçlarını iç kamera açısını ve mobil cihazlarının hareket sensörlerini kullanarak yönetiyorlar. Bu da tıpkı bir araba kullanıyormuşuz hissi yaratıyor.
Racing in Car 2'de farklı yollarda yarışabilmemiz de mümkün. Oyun tatmin edici bir grafik kalitesi sunuyor.
Racing in Car 2 Özellikleri
- Zor ölüm yarışçıları için sonsuz oyun modu: Yarış oyunlarında da sonsuz oyun modları vardır. Racing in Car 2 APK Android oyunu, size tüm gün yargılanmadan arabanızı sürme özgürlüğü verecek sonsuz oyun moduna sahiptir. Bu yarış oyununda trafiğe girebilir, yavaş araçları sollayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. En güzel yanı, sınır olmadığı için mümkün olduğunca fazla para toplayabilirsiniz. Sonsuz oyun modu ile eğlence asla bitmez.
- Aralarından seçim yapabileceğiniz heyecanlı arabalar ve yerler: Bu simülasyon oyununun sadece yarışlarla ilgili olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Racing in Car 2, yarışmak istediğiniz yeri seçmenize izin verir. Yeri değiştirdiğinizde trafiğin akışı ve manzara da değişir. Kullanmak istediğiniz arabayı da seçebilirsiniz. Tabii ki yarış esnasında biriktirdiğiniz paraları kullanarak satın almanız gerekir. Yoğun trafikte sollamak için elinizden gelenin en iyisini yapın, böylece daha yüksek puanlar kazanabilirsiniz. Fazla paranız olduğunda her turda kullanmak istediğiniz arabayı özgürce seçme şansınız olur.
- Kolay ve simülasyon benzeri kontrollerle gerçekçi iç görünüm: Daha önceki yarış oyunları Racing in Car 2 kadar gerçekçi olmadı. Grafikler ve kontroller arabayı gerçekten sürüyormuş hissi vermiyordu. Ancak Racing in Car 2’nin gerçekçi üç boyutlu kokpit görünümü ve grafikleri ile aracı kendiniz sürüyormuş hissine kapılacaksınız.