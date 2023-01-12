En gerçekçi araba sürme oyunlarından biri olan Racing in Car 2021 APK birbirinden farklı özellikler ile karşımıza geliyor.

Abdullah Yılmaz - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Son model araçların bulunduğu Racing in Car 2021 APK'de efsanevi grafikleri ve oyun içi sesleri ile karşımıza geliyor. Neredeyse her detayına kadar düşünülmüş araçlar kişiselleştirilmeye de açık görünüyor.

Racing in Car 2021 APK İndir

Gece gündüz demeden her aracı kullanabileceğiniz ve oyun aynı zamanda gerçekçi araç sesleri sunmaktadır. Birbirinden farklı kamera modlarıyla oynayabileceğiniz araba yarışı simülatöründe sonsuz bir sürüş deneyimi sizi bekliyor.

Köprü, tünel gibi birçok detayın bulunduğu oyunda aynı zamanda akıllı trafik sistemi de bulunmaktadır. Lakin oyunda her araç bulunmamakta. Fakat bu durum güncellemeler ile çözülebilir ve daha iyi bir deneyim kazanabilinir.

Araba sürme deneyimini mobil cihazlar için en iyi şekilde deneyimlemek istiyorsanız. Racing in Car 2021 APK indirebilir ve rakiplerinizi bir bir geçerken liderliğin tadını çıkarabilirsiniz.

Racing in Car 2021 APK Özellikleri

Gerçekçi sesler

Yüksek grafikler

Kişiselleştirme

Zaman dilimi

Birçok araba