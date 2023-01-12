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Racing in Car 2021 APK

Racing in Car 2021 APK

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 156.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Studio WW Games
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En gerçekçi araba sürme oyunlarından biri olan Racing in Car 2021 APK birbirinden farklı özellikler ile karşımıza geliyor.

Abdullah Yılmaz
Abdullah Yılmaz -

Son model araçların bulunduğu Racing in Car 2021 APK'de efsanevi grafikleri ve oyun içi sesleri ile karşımıza geliyor. Neredeyse her detayına kadar düşünülmüş araçlar kişiselleştirilmeye de açık görünüyor. 

Racing in Car 2021 APK İndir

Gece gündüz demeden her aracı kullanabileceğiniz ve oyun aynı zamanda gerçekçi araç sesleri sunmaktadır. Birbirinden farklı kamera modlarıyla oynayabileceğiniz araba yarışı simülatöründe sonsuz bir sürüş deneyimi sizi bekliyor.

Köprü, tünel gibi birçok detayın bulunduğu oyunda aynı zamanda akıllı trafik sistemi de bulunmaktadır. Lakin oyunda her araç bulunmamakta. Fakat bu durum güncellemeler ile çözülebilir ve daha iyi bir deneyim kazanabilinir.

Araba sürme deneyimini mobil cihazlar için en iyi şekilde deneyimlemek istiyorsanız. Racing in Car 2021 APK  indirebilir ve rakiplerinizi bir bir geçerken liderliğin tadını çıkarabilirsiniz. 

Racing in Car 2021 APK Özellikleri

  • Gerçekçi sesler
  • Yüksek grafikler
  • Kişiselleştirme
  • Zaman dilimi
  • Birçok araba
ARTILAR

Gerçekçi motor sesleri