Racing Limits APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,494
- DOSYA BOYUTU 102 MB
- Üretici SBK Games
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Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz Racing Limits APK, gerçekçi grafikleri ve özelleştirilebilir araçları içerisinde barındıran bir mobil yarış oyunudur.
Racing Limits APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir araba yarışı oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekçi grafikleri ve araç fiziğiyle harika bir araba yarışı olarak dikkat çeken Racing Limits, mutlaka denemeniz gereken bir yapımdır. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil araba yarışı olarak karşımıza çıkan Racing Limits, eğlenceli kontrolleri ve güçlü arabalarıyla oyunculara güzel bir deneyim sunuyor.
Birbirinden farklı yarış modlarına da sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Diğer arabaları sollamak için mücadele verdiğiniz oyunda yüksek skorlara da ulaşmanız gerekiyor. Sürüş becerilerinizi sonuna kadar sınamanız ve işinizin zor olduğunuz bilmelisiniz.
Diğer yarışçılarla da rekabet ettiğiniz Racing Limits'te, farklı şehirlerde mücadele edebiliyorsunuz. Ayrıca oyun içerisinde farklı ve çoklu kamera açılarıyla da oynayabilirsiniz.
Racing Limits APK İndir
Çok oyunculu modda arkadaşlarınızla veya dünyanın dört bir yanından diğer yarışçılarla mücadele edin. Racing Limits, mobil cihazlarda en iyi gerçek zamanlı çok oyunculu yarışı sunar. Üstten, geriden, içten ve kaput olmak üzere 4 kamera açısı bulunuyor. Sürmeyi tercih edeceğiniz tüm araçlar, en iyi kokpit kamera deneyimini sunmak için yüksek kaliteli iç mekana sahiptir.
Android yarış oyunu, yarışı eğlenceli hale getirmek için çok kolay ve hassas oyun kontrollerine sahiptir. Tüm arabalar gerçekçi güç, tork ve vites oranına sahiptir. Araç gövde ağırlığı, vites oranları, motor gücü, tork oranları ve diğer tüm şeyler yarışlarda önem arz eder.
Vites oranı, sürüş yüksekliği, tekerlek kamber açısı vs. değiştirerek arabanızı özelleştirebilirsiniz. Daha iyi performans için arabanın motorunu, frenini, yol tutuşunu yükseltebilirsiniz. Seçebileceğiniz çeşitli gövde ve jant renkleri de mevcuttur. Siz de Racing Limits APK indirin ve gerçek zamanlı yarış oyununu deneyimleyin.
Racing Limits Oyunu Özellikleri
- Gerçek zamanlı çok oyunculu
- Farklı kamera açıları
- Çok hassas ve kolay kontroller
- Sürüş fizikleri
- Yüksek detaylı araçlar
- Ayarlama ve yükseltmeler
- Çok sayıda yarış etkinliği
Racing Limits
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 394
- DOSYA BOYUTU 126 MB
- Üretici SBK Games
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Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir araba yarışı
Racing Limits, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir araba yarışı olarak dikkatimizi çekiyor. Mutlaka denemeniz gereken bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan Racing Limits, aynı zamanda heyecan verici 5 farklı oyun moduyla dikkat çekiyor.
Keyifli zamanlar geçirebileceğiniz harika bir araba yarışı olarak karşımıza çıkan Racing Limits, realistik grafikleri ve gerçekçi atmosferiyle ön plana çıkıyor. Farklı yarış modlarıyla da bir an olsun sıkılmayacağınız oyunda sürüş becerilerinizi de sonuna kadar sınıyorsunuz. Farklı şehirlerde ve atmosferlerde becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda yüksek skorlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Diğer arabaları sollamak için mücadele verdiğiniz oyunda hassas ve kolay kontroller yer alıyor. Mutlaka denemeniz gereken bir araba yarışı olarak nitelendirebileceğim Racing Limits, sizleri bekliyor. Sürüş becerilerinizi sonuna kadar sınamanız gereken oyunda işiniz oldukça zor. Diğer yarışcılarla da rekabet ettiğiniz oyunda farklı şehirlerde mücadele edebiliyorsunuz. Araba yarışı oyunlarını seviyorsanız Racing Limits tam size göre.
Racing Limits oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.