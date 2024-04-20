Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz Racing Limits APK, gerçekçi grafikleri ve özelleştirilebilir araçları içerisinde barındıran bir mobil yarış oyunudur.

Murat İşçi - 37 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Racing Limits APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir araba yarışı oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekçi grafikleri ve araç fiziğiyle harika bir araba yarışı olarak dikkat çeken Racing Limits, mutlaka denemeniz gereken bir yapımdır. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil araba yarışı olarak karşımıza çıkan Racing Limits, eğlenceli kontrolleri ve güçlü arabalarıyla oyunculara güzel bir deneyim sunuyor.

Birbirinden farklı yarış modlarına da sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Diğer arabaları sollamak için mücadele verdiğiniz oyunda yüksek skorlara da ulaşmanız gerekiyor. Sürüş becerilerinizi sonuna kadar sınamanız ve işinizin zor olduğunuz bilmelisiniz.

Diğer yarışçılarla da rekabet ettiğiniz Racing Limits'te, farklı şehirlerde mücadele edebiliyorsunuz. Ayrıca oyun içerisinde farklı ve çoklu kamera açılarıyla da oynayabilirsiniz.

Racing Limits APK İndir

Çok oyunculu modda arkadaşlarınızla veya dünyanın dört bir yanından diğer yarışçılarla mücadele edin. Racing Limits, mobil cihazlarda en iyi gerçek zamanlı çok oyunculu yarışı sunar. Üstten, geriden, içten ve kaput olmak üzere 4 kamera açısı bulunuyor. Sürmeyi tercih edeceğiniz tüm araçlar, en iyi kokpit kamera deneyimini sunmak için yüksek kaliteli iç mekana sahiptir.

Android yarış oyunu, yarışı eğlenceli hale getirmek için çok kolay ve hassas oyun kontrollerine sahiptir. Tüm arabalar gerçekçi güç, tork ve vites oranına sahiptir. Araç gövde ağırlığı, vites oranları, motor gücü, tork oranları ve diğer tüm şeyler yarışlarda önem arz eder.

Vites oranı, sürüş yüksekliği, tekerlek kamber açısı vs. değiştirerek arabanızı özelleştirebilirsiniz. Daha iyi performans için arabanın motorunu, frenini, yol tutuşunu yükseltebilirsiniz. Seçebileceğiniz çeşitli gövde ve jant renkleri de mevcuttur. Siz de Racing Limits APK indirin ve gerçek zamanlı yarış oyununu deneyimleyin.

Racing Limits Oyunu Özellikleri