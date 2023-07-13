Racing Xperience APK, 180'den fazla araçla farklı sürüş deneyimleri yaşayabileceğiniz bir yarış simülasyonudur.

Berkcan Aktürk - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hız ve yarış konusunda tutkulu biriyseniz, Racing Xperience APK tam da size göre. Sonsuz yollarda sürüş deneyimi yaşayabileceğiniz bu oyunda, çeşitli içeriklerle diğer oyuncularla birlikte de yarışma fırsatına sahip olabilirsiniz.

Çok oyunculu modunda, kısa mesafeli araba yarışına, gezilere ve serbest sürüşe katılabiliyorsunuz. Aslında tam bir tipik çevrimiçi mod da diyebiliriz. Gerçekçi sürüş ve fizik motoru vaat eden Racing Xperience'ı, ücretsiz bir şekilde indirip oynayabiliyorsunuz.

Racing Xperience APK İndir

Oynanış ve sürüş bakımından, diğer yarış ve araba simülasyonlarına benzeyen Racing Xperience APK, oyuncuların da bu oyuna alışmasına büyük katkı sağlıyor. Oyunda aracınıza tam kontrol sağlayabiliyorsunuz. Ekranda bulunan sanal tuşlarla birlikte, arabanızın istediğiniz gibi hareket etmesini sağlayabilirsiniz.

Etkileyici bir araba topluluğuna sahip olan Racing Xperience, içerisinde 180'den fazla farklı araba bulunduruyor. Ve bakacak olursak da, oyunculara sayısız seçenek sunuyor. Aslında bunu sadece otomobil olarak algılamamalısınız. Çünkü, içerisinde formula araçları, karting araçları, motosikletler bulunduran Racing Xperience, bu araçlarla oyuncuya farklı deneyimler yaşatabiliyor.

Oyunun grafiklerinden bahsedersek; çok iyi grafiklere sahip olduğu söylenemez. Ancak, tatmin edici bir seviyede olduğu kesin olarak söylenebilir. Araçların modellemesi, görünümü ve renkleri ile birlikte çok da göze batmıyor. Oyunda bulunan güzel manzaralı yarış pistlerinde yarışmak için, Racing Xperience APK indirin ve farklı araçlarda sürüş deneyimi yaşayın.

Racing Xperience APK Özellikleri

• Gerçekçi Yarış Fiziği

• Oyun Modları: Sokak ve Pist Yarışı, Drag Yarışı, Drift, Açık Dünya

• Gerçek insanlarla çok oyunculu yarış

• Görsel Özelleştirme: boyama, dinamik görünümler, spoiler, 100'den fazla jant, neon ışıklar

• Tasarım paylaşım sistemi. Cihazınızdan görünümleri kaydedin ve yükleyin.

• Formula arabaları ve Karting

• Farklı yarış sürücüleri

• Kış ve yaz mevsimleri

• Gerçek motor simülasyonu

• Trafik sistemi

• Drone kamerası