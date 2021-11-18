Raft Survival APK Android oyunda kendi yaptığınız salla okyanusta hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Erkan Calp - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Raft Survival APK Android hayatta kalma oyunları arasında. Raft Survival Ocean Nomad Simulator, yeni düşmanlar, eşyalar, rpg öğeleri, adada hayatta kalma ve teknede okyanus keşfi içeren okyanusta hayatta kalma oyunları serisinin yeni sürümü.

Denizde hayatta kalmak için salınızı inşa edin ve geliştirin, salınızı köpek balıklarından koruyun ve etrafınızdaki büyük dünyayı keşfedin. Tüm harika hayatta kalma simülatörü oyunlarını bir arada deneyimleyin. Raft Survival APK Android oyun hayatta kalma oyunları sevenlere tavsiyemizdir.

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Köpek balığı oyununda birçok faydalı kaynak burnunuzun dibinde. Etrafta yüzen sandık ve fıçılar denizde hayatta kalmak için her zaman hayati kaynaklar içerir ve enkazlar, okyanuslarda sal inşa etmek için gerçekten iyi bir malzemedir. Salı korumak için eşyalar, aletler, silahlar bulun. Köpek balığı oyunlarında av, kuralları kolayca değiştirebilir ve avcı olabilir. Yüzen barınağınızı korumak ve köpek balıklarını avlamak için yüzlerce silah, iki elle kullanılabilen bıçaklı silahlar ve zırh parçaları arasından seçim yapın. Mükemmel bir cephanelik oluşturun ve her zaman savaşa hazır olun. Başa çıkmanız gereken bir sorununuz daha olduğuna göre denizde iki kat çabayla gelişmeye ve hayatta kalmak için savaşmaya hazır olun. Hiç kimse köpek balığını evcilleştiremez ve kaçacak hiçbir yer yok; bu yüzden tüm gece ve gündüz avlanmaya ve hareketliliğe hazır okun.

Okyanusta hayatta kalma oyununda salınızın sudaki durumuna dikkat edin. Güvende hissetmek için üstü kapalı olmayan, duvarları olmayan birkaç ahşap kalası birbirine bağlamak yeterli değildir. Yaratıcı olun ve salı özgürce geliştirin. Hayatta kalma simülatörü oyunlarında inşa etmenin sınırı hayal gücünüzdür. Okyanusta hayatta kalmanıza yardımcı olmak için yüzen barınağı geliştirebileceğiniz balıkçılık, saklama alanı genişletmek için birçok yükseltme var.

Ucu bucağı olmayan bu okyanusta evcil hayvan, orman, kayıp toprak olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Adada hayatta kalma oyunlarının harika bir özelliği bu oyunda. Boşta durmayın, okyanusu ve çevredeki adaları keşfetmeye cesaret edin. Korku ya da zafer, orta çağ kraliyet hazineleri, vahşi kaplanlar, korkunç dinozorlar, eski bir uçak enkazı… her şeyle karşılaşabilirsiniz. Köpek balığı oyununda yelken açmak için bir gemiye ihtiyacınız olmayacak, basit bir tekne işinizi görecektir, yıldızlar rehberiniz olsun.

Bilinmeyen bir yıkıcı afet dünyayı sonsuz bir okyanusa çevirdi. Hayatta kalan son kişiler evlerini bulma hayaliyle dağınık adalarda hapishane gibi kilitli kaldı. Sal oyununda amaç, onları bulmak ve hayatta olanların gerçeğini keşfetmek, hayatta kalabilecek ve onlara katılabilecek diğer insanları bulmak.

İnternetsiz hayatta kalma simülatörü oyunlarının son sürümü, gelişmiş düşmanlar, yeni öğeler ve şaşırtacak başka özelliklerle dolu. Ocean Nomad oyununu indirin ve destansı bir hayatta kalma macerasına atılın.