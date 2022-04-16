Readon TV Movie Radio Player bilgisayarlarınızdan televizyon izlemenize ve radyo dinlemenize yardımcı olan bir programdır.

Can Erdil Şentürk - 30 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Readon TV Movie Radio Player eğer bilgisayarınız üzerinden televizyon yayınlarını veya radyo yayınlarını takip etmek isterseniz işinize yarayacak bir online TV yazılımı. Günümüzde internetin yaygınlaşması ile birlikte insanlar artık televizyonu da internetten izlemeye başladılar. Bazen mobil cihazlarda bazen de bilgisayarlarda online olarak izlenen televizyon artık hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi olarak görülüyor. Ülkemizde ve dünyada önemini yıllardır koruyan televizyon artık online yayınlar ile hem daha güvenilir hem de daha sağlıklı bir yayın akışı sağlıyor.

Readon TV Movie Radio Player Özellikleri

Readon TV Movie Radio Player televizyon ve radyo yayınları için internet bağlantınızı kullanıyor. Programın ek özellikleri şu şekilde:

Online müzik yayınlarını MP3 olarak kaydedebilme

Televizyon yayınlarını asf formatıyla video olarak kaydedebilme

MP3 arama özelliği

Kanal listelerini otomatik güncelleme

Dizi ve film izleyebilme,

Basit kullanım,

Online,

Pek çok televizyon kanalı,

Ücretsiz,

Windows sürümü,

Bilgisayarlarınıza tamamen ücretsiz olarak indirip faydalanabileceğiniz bir televizyon izleme programı olan Readon TV Movie Radio Player dünya çapındaki binlerce televizyon ve radyo kanalını bir araysa toplayarak kullanıcılara sunuyor. Program içerisinde Türkiye'den kanalların yanısıra diğer ülkelerden kanallara da kolayca erişebiliyorsunuz.

Readon TV Movie Radio Player içerisinde yer alan kanallar ülkelere ve kanal türlerine göre kategorilendiriliyor. Dilerseniz program içinde arama da yapabiliyorsunuz ve seyretmek istediğiniz kanala daha hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz. Birbirinden farklı kanalları ücretsiz olarak takip edebileceğiniz Readon TV Movie Radio Player sayesinde dilediğiniz zaman radyo kanallarını da dinleyebileceksiniz.

Readon TV Movie Radio Player İndir

Windows platformunda televizyon izleme fırsatı veren Readon TV Movie Radio Player ücretsiz yapısı ile yerli ve yabancı kanalları takip edebileceksiniz. Basit bir kullanıma sahip olan uygulama sayesinde dilediğiniz dizi ve filmi izleyebileceksiniz. Kanal listelerini otomatik olarak güncelleyen uygulama, online olarak kullanılabiliyor. Uygulamayı hemen indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

UYARI: Program içerisindeki yetişkinlere yönelik kanallar varsayılan ayarlarda filtrelenmemektedir. Dilerseniz uygulama ayarlarından şifre belirleyerek bu kanallara erişimi kısıtlayabilirsiniz.