Canlı TV İndir: Canlı TV izleme programı ile tüm televizyon kanallarını bilgisayarınızdan ücretsiz izlersiniz. Canlı TV izlemek için hemen Canlı TV programını indirin!

Can Çevrim - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Canlı TV bedava tv izleme programı, bilgisayardan canlı tv izlemek isteyenler için en iyi ücretsiz programlardan biri. Canlı TV programı ile yüzlerce televizyon kanalını izlemenin yanı sıra yine yüzlerce radyo kanalını dinleyebileceğiniz ve flash oyunlar oynayabileceğiniz gelişmiş bir medya oynatıcı. İnternetten televizyon izleyebileceğiniz bedava bir program arıyorsanız Canlı TV programını tavsiye ederim. Dilediğiniz her yerden bilgisayarınız ile televizyon izleme fırsatı veren uygulama tamamen ücretsiz olarak kullanılmaya devam ediliyor.

Windows platformunda en çok kullanılan televizyon izleme programlarından bir tanesi olan Canlı TV İndir programı kitlesini artırmaya devam ederken yıllardır da çeşitli güncellemeler almıyor. Uygulama güncelleme almadığı gibi yeni özellikler de sunmuyor.

Canlı TV İndir - Canlı TV İzleme Programı Özellikleri

Sade bir kullanıcı arayüzüne sahip olan programın kullanımı oldukça basittir. Program ana penceresi üzerinde sağ tarafta yer alan menü yardımıyla izlemek istediğiniz kanalları seçebilir ve kanal listesinin hemen alt bölümünde yer alan seçim kısmından farklı kategoriler altında listelenen farklı yayınlara ulaşabilirsiniz.

İzlemek istediğiniz kanalları isme göre arayabileceğiniz gibi farklı kategoriler altında listelenen kanalları kolayca görüntüleyebilir ve istediğiniz kanalı seçerek hemen izlemeye başlayabilirsiniz.

Radyo ve TV kanallarının dışında kullanıcılar için seçilen flash oyunların, şehir kameralarının ve teletext özelliğinin de yer aldığı Canlı TV programı, her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

Tüm bu saymış olduğumuz özelliklerin dışında, program içerisinde yer alan medya oynatıcı yardımıyla sabit diskiniz üzerinde yer alan her türlü video ve ses dosyasını da oynatabilir, hatta isterseniz kendi çalma listelerinizi oluşturarak sevdiğiniz şarkıları istediğiniz zaman dinleyebilir veya favori videolarınızı istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.

Türkiye'den ve dünyadan birçok televizyon ve radyo kanalının yer aldığı program gerçekten çok ama çok kullanışlıdır ve internet üzerinden televizyon izlemek ve radyo dinlemek isteyen kullanıcıların en büyük yardımcısıdır.