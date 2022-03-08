Canlı TV
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 197,601
- DOSYA BOYUTU 0.94 MB
- Üretici ulasocal
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Canlı TV İndir: Canlı TV izleme programı ile tüm televizyon kanallarını bilgisayarınızdan ücretsiz izlersiniz. Canlı TV izlemek için hemen Canlı TV programını indirin!
Canlı TV bedava tv izleme programı, bilgisayardan canlı tv izlemek isteyenler için en iyi ücretsiz programlardan biri. Canlı TV programı ile yüzlerce televizyon kanalını izlemenin yanı sıra yine yüzlerce radyo kanalını dinleyebileceğiniz ve flash oyunlar oynayabileceğiniz gelişmiş bir medya oynatıcı. İnternetten televizyon izleyebileceğiniz bedava bir program arıyorsanız Canlı TV programını tavsiye ederim. Dilediğiniz her yerden bilgisayarınız ile televizyon izleme fırsatı veren uygulama tamamen ücretsiz olarak kullanılmaya devam ediliyor.
Windows platformunda en çok kullanılan televizyon izleme programlarından bir tanesi olan Canlı TV İndir programı kitlesini artırmaya devam ederken yıllardır da çeşitli güncellemeler almıyor. Uygulama güncelleme almadığı gibi yeni özellikler de sunmuyor.
Canlı TV İndir - Canlı TV İzleme Programı Özellikleri
Sade bir kullanıcı arayüzüne sahip olan programın kullanımı oldukça basittir. Program ana penceresi üzerinde sağ tarafta yer alan menü yardımıyla izlemek istediğiniz kanalları seçebilir ve kanal listesinin hemen alt bölümünde yer alan seçim kısmından farklı kategoriler altında listelenen farklı yayınlara ulaşabilirsiniz.
İzlemek istediğiniz kanalları isme göre arayabileceğiniz gibi farklı kategoriler altında listelenen kanalları kolayca görüntüleyebilir ve istediğiniz kanalı seçerek hemen izlemeye başlayabilirsiniz.
Radyo ve TV kanallarının dışında kullanıcılar için seçilen flash oyunların, şehir kameralarının ve teletext özelliğinin de yer aldığı Canlı TV programı, her seviyeden bilgisayar kullanıcısı tarafından rahatlıkla kullanılabilir.
Tüm bu saymış olduğumuz özelliklerin dışında, program içerisinde yer alan medya oynatıcı yardımıyla sabit diskiniz üzerinde yer alan her türlü video ve ses dosyasını da oynatabilir, hatta isterseniz kendi çalma listelerinizi oluşturarak sevdiğiniz şarkıları istediğiniz zaman dinleyebilir veya favori videolarınızı istediğiniz zaman izleyebilirsiniz.
Türkiye'den ve dünyadan birçok televizyon ve radyo kanalının yer aldığı program gerçekten çok ama çok kullanışlıdır ve internet üzerinden televizyon izlemek ve radyo dinlemek isteyen kullanıcıların en büyük yardımcısıdır.
Canlı TV APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 92,151
- DOSYA BOYUTU 12.80 MB
- Üretici ulasocal
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Canlı TV (APK), dilediğiniz zaman dilediğiniz yerde hızlı bir şekilde canlı televizyon izlemenizi sağlayan ücretsiz ve kullanımı kolay bir Android uygulaması.
Canlı TV, Android platformu için hazırlanan gelişmiş, şık tasarıma sahip ve ücretsiz bir canlı televizyon izleme uygulaması. Neredeyse izlemek isteyeceğiniz tüm kanalları (ulusal kanallar, haber kanalları, belgesel kanalları, sinema kanalları, spor kanalları, müzik kanalları, çocuk kanalları) içerisinde barındıran uygulama, TV keyfinizi Android telefon ve tabletinizi götürdüğünüz her yere yanınızda taşımanızı sağlıyor.
Android Canlı TV APK İndir
Uzun yolculuklarda yada TV izleme fırsatınız olmadığında severek takip ettiğiniz bir dizi, film yada şovu kaçıracağınızı düşünüyorsanız, Android Canlı TV sayesinde artık izleyebilirsiniz. Kullanım kolaylığı önplanda tutularak geliştirilen uygulama, sunmuş olduğu yüksek performans sayesinde kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor. Uygulama mağazası üzerinde bulunan pek çok canlı TV izleme uygulamasının ortak sorunu, izlerken yaşanan takılmalar. Elbette bu problem kullanıcıların internet kalitesine göre de değişiyor fakat gerekli optimizasyonlar sağlandığında kullanıcılara daha güzel ve iyi bir canlı televizyon izleme fırsatı sunabilmek de mümkün.
Sürekli olarak güncellenen uygulama üzerine yeni kanallar eklenmeye devam ediliyor. Böylece eksik olan TV kanalları da sürekli olarak ekleniyor ve bilgileri değişen kanallar hemen güncellenerek her zaman izleme için aktif oluyor.
- Favori TV kanalı listesi oluşturma: Sevdiğiniz yayınları bir arada toplayın.
- Kategoriler: İlgilendiğiniz yayına daha kolay erişin.
- Kanal arama: İstediğiniz kanalı çok rahat bulun.
- Güncel televizyon kanalları: Kanal listeniz her zaman otomatik olarak güncellenir.
- Otomatik zamanlama: Zamanlayıcıyı kurun, vakti geldiğinde kapansın.
- Radyo kanalları: Radyo kanalları ilee kesintisiz yayın akışı
- Gazeteler: Gazete okumaktan vazgeçmem diyenler için
- Yatay ve dikey izleyin: Yayınları cihazınız ile ister dikey ister yatay izleyin.
- Tamamen ücretsizdir: Her zaman ücretsiz!
- Ve daha fazlası
Android telefon ve tablet sahibi olarak Android Canlı TV uygulamasını kullanarak televizyon izlemek için tek gereken Android Canlı TV APK'sını indirmek. APK dosyasını indirdikten sonra cihazınıza kurulumu yaparak hemen televizyon izleme keyfini yaşayabilirsiniz. Canlı TV izlemekte sorun yaşıyorsanız, "Kodek çözücü kullan" seçeneğini işaretleyin. Her zaman yatay izlemek için "Ekranı sabitle" seçeneğini açabilirsiniz. Uygulamanın belli bir saatte otomatik olarak kapatılmasını sağlamak için "Uygulamayı otomatik kapat"ı açıp saati girin.