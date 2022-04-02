RDK - Radyo Dinle Kaydet masaüstünüzde internet radyolarını dinlemenize ve aynı anda kaydetmenize olanak tanıyan başarılı bir uygulamadır.

Can Çevrim - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

RDK - Radyo Dinle Kaydet internet üzerinde yayın yapan radyo kanallarını dinlemenize olanak tanıyan başarılı ve tamamen Türkçe olarak tasarlanmış başarılı bir masaüstü uygulamasıdır. Ücretsiz olarak Windows platformu için yayınlanan RDK - Radyo Dinle Kaydet ile internet üzerinde yayın yapan radyoları dinleyebileceksiniz. Windows platformunda ücretsiz olarak radyo dinleme imkanı veren uygulama, basit yapısı ile birlikte her kesimden kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabiliyor.

RDK - Radyo Dinle Kaydet Özellikleri

128 Kbps ve 44 Khz MP3 formatında kayıt yapabilme

Kayıt esnasında kaydı durdurabilme ve tekrar devam edebilme

URL adresinden radyo kanalı ekleyebilme

Messenger’ da bulunan “Ben ne dinliyorum?” özelliğini kullanabilme

Düşük hafıza kullanımı

Mutimedia klavye desteği

Kısayol tuş desteği

Kullanıcı dostu arayüz

Aynı anda birden fazla RDK çalıştırabilme

Görev çubuğunda sabit program simgesiyle kolay etkileşim

685 Radyo kanalı

Youtube üzerinden video dinleme imkanı

Sade ve şık arayüzü üzerinde 100'lerce internet radyosunu canlı olarak dinleyebileceğiniz RDK - Radyo Dinle Kaydet programının en güzel özelliklerinden birisi de dinlediğiniz yayınları anlık olarak bilgisayarınıza kaydedebilecek olmanız.

İstediğiniz radyo programlarını veya radyolarda çalan sevdiğiniz şarkıları programın kayıt özelliği sayesinde bilgisayarınıza kaydedebilir ve ne zaman isterseniz tekrar dinleyebilirsiniz.

Ayrıca program içerisinde bulunan radyo kanallarına ek olarak sizlerde kendi beğendiğiniz veya takip ettiğiniz radyo kanallarını programın listesine ekleme şansına sahipsiniz.

RDK - Radyo Dinle Kaydet

Hem Android hem de Windows platformunda yayınlanan RDK - Radyo Dinle Kaydet her geçen gün kitlesini artırmaya devam ediyor. Ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edilen uygulama, hala güncellemeler almaya devam ederken Android platformunda da yüzbinlerce kişi tarafından indirildi. Android platformunda aktif olarak indirilmeye devam edilen uygulama, güncel radyoları dinleme fırsatı veriyor.