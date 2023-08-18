Gerçekçi araba hasarı ile birlikte, açık dünyada sürüş deneyimi yaşayacağınız Real Car Driving APK'yı indirin.

Berkcan Aktürk - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gelişmiş birçok özelliği ile beraber Real Car Driving APK, otomobil hayranları adına gerçekçi bir simülasyon olmuşa beniyor. İçersindeki fizik motoru ve gerçek hayatla neredeyse aynı olan yapısıyla, oyunculara iyi bir deneyim sunuyor. İsterseniz normal direksiyon kontrolü, isterseniz de sağ sol ok yönleri ile arabanızı kontrol edebilirsiniz.

Ekranda bulunan vites, devir, hız ve arabanızla alakalı olarak birden fazla gösterge bulunuyor. Aslında bir açık dünya oyunu olan bu araba simülasyonu, trafikteki araçların içerisinde dolaşmanıza, rekabetçi yarışlara katılmanıza ve içerisindeki araçları denemenize olanak tanıyor. Görünüş ve grafik olarak Forza serisini andıran Real Car Driving: Race City 3D, mobilde oynayacağınız yarış oyunları arasında gerçekten iyi bir seçenek olabilir.

Real Car Driving APK İndir

Oyunda arabaları kontrol etmek gerçekten zor olabiliyor. Ama oynadıkça ve asfalt tutuşuna alıştıkça, kontrol anlamında rahatlayacaksınız. Bir mobil araba simülasyonu için harika bir oyun olan Real Car Driving APK indirip, açık dünyada gazlayabilirsiniz.

Real Car Driving: Race City 3D Özellikleri