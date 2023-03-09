Real Car Driving Experience APK açık dünyada otomobil sürülebilen bir mobil yarış oyunudur.

Yusuf Ekrem - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Real Car Driving Experience APK oynamak isteyenleri büyük bir açık dünyada en iyi spor arabalar bekliyor. Oyundaki şehirde dünyanın en iyi arabalarıyla yarışabilecek ve otomobillerinizi modifiye edebileceksiniz. Real Car Driving Experience’deki otomobiller gerçek hayattakilerle aynı özelliklere sahip.

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Oyun gerçekçi manevralarıyla spor otomobil sürme keyfi verebilir. Hayranı olduğunuz spor arabaları en yüksek hızında Real Car Driving evreninde sürebilirsiniz. Şehirde gezerken yaptığınız drift ve maksimum hız size her zaman puanlar kazandıracak. Otomobille aksiyon yaşarken kaza yapmamaya dikkat edin.

Real Car Driving Experience’de gerçek hayatta gördüğümüz spor arabaların hepsi var. Bunların yanında modern tasarımıyla öne çıkan arazi araçları da oyuna eklendi. Sürüş ve yarış mekaniği araçlar arasında farklılık gösteriyor.

Real Car Driving Experience APK Özellikleri