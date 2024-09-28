Real Cricket 24 APK, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir gerçekçi kriket oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir kriket efsanesi olabileceğiniz Real Cricket 24 APK'da, her maçı heyecan verici bir şekilde deneyimleyin ve 500'den fazla sopa sallama animasyonunu mükemmel bir şekilde izleyin. Önceki oyunlarına göre daha gelişmiş bir yapıya sahip olan Real Cricket 24'te, sahada kararlar vermeniz ve oyuncunuzu en iyi şekilde yönetmeniz gerekecektir.

Sanki gerçek bir kriket oyuncusuymuşçasına kontrollerde bulunacak, strateji oluşturacak ve rekabetinizi zirveye çıkaracaksınız.

Real Cricket 24 APK, büyük turnuvalara katılmanıza olanak sağlayan bir çoklu oyuncu moduna da sahiptir. Çevrimiçi modda diğer oyunculara karşı mücadele edin ve genel görevleri tamamlayın.

Real Cricket 24 APK İndir

Kriket heyecanına ortak olan sadece siz değilsiniz. Gerçek hayattan efsanevi yorumcuları içerisinde barındıran Real Cricket 24 APK; Sanjay Manjrekar, Vivek Razdan ve Aakash Chopra'nın canlı yorumlarını anlık olarak dinleyebileceksiniz.

1'e 1 çok oyunculu modda oynayın, liglere ve turnuvalara katılın veya çevrimdışı dostluk maçlarında kendinizi deneyin. Siz de Real Cricket 24 APK indirerek, yenilenmiş grafiklerde gerçekçi bir kriket oyununu deneyimleyin!