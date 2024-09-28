Real Shoot
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici West Tech
-
Real Shoot, gövde kamerasıyla birlikte oyunculara gerçekçi bir hava yansıtan birinci şahıs aksiyon oyunudur.
FPS oyunları ülkemizde ve tüm dünyada çokça sevilmektedir. Son zamanlarda gerçekçi FPS türünde gördüğümüz yapımlar, piyasada fazlalaşarak kendini göstermeye devam etmektedir. West Tech tarafından geliştirilen ve yayınlanan Real Shoot, Unreal Engine 5'in gücünü oyunculara sunan bir gerçekçi aksiyon FPS oyunudur.
New York sokaklarından Orta Doğu çöllerine kadar çeşitli haritalarda düşmanlara karşı mücadele edeceksiniz. Gerçekçi beden kamerası sayesinde sanki bir film sahnesinde gibi hissedebilirsiniz.
Geniş silah koleksiyonu ve özelleştirilebilir ekipmanlar, oyuna ayrı bir hava katıyor diyebiliriz. Yıkıcı pompalı tüfekler, tabancalar, makinalı tüfekler ve daha birçok ateşli silahı kullanarak stratejinizi belirleyebilrisiniz.
Real Shoot İndir
Real Shoot (Bodycam PVE) oyununu, sadece beden kamerasında oynamak yerine 3. şahıs modunda da deneyimleyebilirsiniz. Bu modda her ne kadar öncekine göre size daha oyun gibi hissettirse de, emin olabilirsiniz ki bu farkı anlamayacaksınız.
Gerçekçi FPS türünü size en iyi şekilde yansıtmak isteyen geliştiriciler, dinamik hava koşullarını da Real Shoot içerisine eklemiştir. Aniden yağan yağmurlar, çöl sıcakları, karanlık havalar ve fırtınalarda düşmanlara karşı savaşabilirsiniz.
Siz de Real Shoot indirin ve gerçekçi birinci şahıs aksiyon deneyimini en iyi şekilde yaşayın!
Real Shoot (Bodycam PVE) Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10/11
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600, Core i5 6600K
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560,Nvidia GeForce GT750 Ti (1080p medium 60fps)