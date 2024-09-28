Real Shoot, gövde kamerasıyla birlikte oyunculara gerçekçi bir hava yansıtan birinci şahıs aksiyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

FPS oyunları ülkemizde ve tüm dünyada çokça sevilmektedir. Son zamanlarda gerçekçi FPS türünde gördüğümüz yapımlar, piyasada fazlalaşarak kendini göstermeye devam etmektedir. West Tech tarafından geliştirilen ve yayınlanan Real Shoot, Unreal Engine 5'in gücünü oyunculara sunan bir gerçekçi aksiyon FPS oyunudur.

New York sokaklarından Orta Doğu çöllerine kadar çeşitli haritalarda düşmanlara karşı mücadele edeceksiniz. Gerçekçi beden kamerası sayesinde sanki bir film sahnesinde gibi hissedebilirsiniz.

Geniş silah koleksiyonu ve özelleştirilebilir ekipmanlar, oyuna ayrı bir hava katıyor diyebiliriz. Yıkıcı pompalı tüfekler, tabancalar, makinalı tüfekler ve daha birçok ateşli silahı kullanarak stratejinizi belirleyebilrisiniz.

Real Shoot İndir

Real Shoot (Bodycam PVE) oyununu, sadece beden kamerasında oynamak yerine 3. şahıs modunda da deneyimleyebilirsiniz. Bu modda her ne kadar öncekine göre size daha oyun gibi hissettirse de, emin olabilirsiniz ki bu farkı anlamayacaksınız.

Gerçekçi FPS türünü size en iyi şekilde yansıtmak isteyen geliştiriciler, dinamik hava koşullarını da Real Shoot içerisine eklemiştir. Aniden yağan yağmurlar, çöl sıcakları, karanlık havalar ve fırtınalarda düşmanlara karşı savaşabilirsiniz.

Siz de Real Shoot indirin ve gerçekçi birinci şahıs aksiyon deneyimini en iyi şekilde yaşayın!

Real Shoot (Bodycam PVE) Sistem Gereksinimleri