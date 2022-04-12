Realtek Ac'97 Audio Driver

Realtek Ac97 ses kartını Windows Vista'da kullanabilmeniz için gerekli dosyadır.

Barış YANIK - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Realtek AC97 çipli ses donanımınızın Windows Vista ve Windows 7 işletim sistemleri için gerekli ses sürücüsüdür. Günümüzde bilgisayarlarda meydana gelen sorunları artık format atarak çözer olduk. Bazen bir virüs bazende bir trojen bilgisayarın altını üstüne getirip çeşitli sorunlara yol açarken kullanıcılarda bu sorunu bilgisayara format atarak çözmeye başladılar. Format atılan bilgisayarlarda daha stabil çalışmaya başlarken kullanıcılar pek çok sürücüyü de yeniden kurmak zorunda kalıyorlar. Format sonrası ses kartından ekran kartına kadar pek çok Driver yani sürücü bilgisayardan silinirken, kullanıcılar bilgisayarlarının resmi web sitesinden sürücüleri tek tek indirerek yüklemeye devam ediyorkar. Windows kullanıcıları da her formattan sonra pek çok sürücüye ihtiyaç duyuyorlar. Bunlardan bir tanesi de ses sürücüsü olan Realtek AX97 oluyor.

Realtek AX97 Özellikleri

Ücretsiz,

Düşük dosya boyutu,

Basit,

Windows uyumlu,

Ses dosyalarını çalar,

Eski donanımların bir çoğu günümüzde desteklenmiyor ve bu yüzden problemler çıkarabilir. Dosyayı yüklemeden önce sisteminizi yedekleyerek yanlış bir dosya kurulumu yapsanız bile bilgisayarınızı önceki durumuna getirmek mümkün olacaktır. Oldukça basti bir kullanıma sahip olan Realtek AX97 Windows işletim sistemiyle tam uyum içerisinde çalışır. Format sonrası bilgisayarların olmazsa olmaslarından bir tanesi olan Realtek AX97, ses kartı sürücüsü olarak ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Realtek AX97 İndir

Sitemizi düzenli kontrol ederek son sürümü kullandığınızdan emin olmanızı tavsiye ederim. Tamamen güvenilir bir yapıya sahip olan Realtek AX97 ses kartı sürücüsü ücretsiz olarak indirilip kullanılıyor. İngilizce dil seçeneği ile yüklenebilen uygulama, Windows bilgisayarlarda ses dosyalarının çalınmasını sağlıyor. Tüm bilgisayarlarda olması gereken bir sürücü olarak karşımıza çıkan ses kartı sürücüsü düşük bir dosya boyutuna sahip.