Recharge, ister tek ister arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir RC yarış oyunudur.

Berkcan Aktürk - 37 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Gerçekçi grafiklere sahip olan Recharge, mükemmel pistlerde mücadele ettiğiniz bir RC yarış oyunudur. RC aracınızı özelleştirin, arkadaşlarınızla birlikte yarışlara katılın ve onlarca araç arasından birinci olmaya çalışın. Arcade eğlencesinin dibine vurabileceğiniz bu oyunda, aynı zamanda gerçekçi fizik sistemiyle de karşılaşacaksınız.

Gerçekçi fizik, etkileyici grafikler, kapsamlı özelleştirme sistemi ve profesyonel RC deneyimiyle oyunculara mükemmel bir yarış imkanı sunmaktadır. İster tek ister çok oyunculu oyun modlarını oynayabilir ve farklı zorluk seviyelerini deneyimleyebilirsiniz.

Tek oyunculu modda yapay zekaya karşı zorlu yarışlara katılacaksınız. Sürekli tekrar ederek en iyi dereceyi yapmaya çalışın ve kendi hayaletinizi takip ederek yaptığınız hataları düzeltin.

Recharge İndir

Hem performans hem de görsel açıdan RC aracınızı tasarlayabilirsiniz. Motor, şase, ve ESC parçalarını geliştirerek aracınızı zorlu parkurlara hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, performansını tavan hale getirdiğiniz aracınızı tarzınıza göre şekillendirebilirsiniz.

Onlarca parkur, araç seçenekleri, mükemmel oynanış ve daha sayamayacağımız birçok özellikle karşımıza çıkan Recharge oyununu indirerek, siz de yarışa hız kesmeden devam edebilirsiniz.

Recharge Sistem Gereksinimleri