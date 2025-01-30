Repeek sayesinde FACEIT maçlarını otomatik kabul edebilir ve oyuncu istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Repeek, FACEIT oyuncuları için kullanışlı bir Chrome eklentisidir. Counter-Strike 2 oyuncularının oldukça fazla bir şekilde kullandığı FACEIT platformu, daha iyi oyuncularla oynamak isteyen oyuncuları bir araya getirmektedir. Dünya genelinde binlerce kullanıcı tarafından kullanılan Repeek, belirli eylemleri otomatikleştirmeye olanak tanımaktadır.

FACEIT deneyiminizi en zahmetsiz hale getirmek istiyorsanız, Repeek tam da aradığınız eklenti olabilir. Maçları otomatik olarak kabul edebilir, parti davetlerini kabul edebilir ve farklı otomatik sistemleri devreye sokabilirsiniz. Eğer maçları kabul etmeyi sürekli unutan biriyseniz, bu özellik işinize oldukça yarayacaktır.

Repeek İndir

Repeek, içerisinde sadece otomatik kabul etme özelliklerini barındırmıyor. Maç odalarında takımların elo puanlarını görüntüleyebilir, istatistiklerini inceleyebilir, elo kazanç ve kayıplarınızı takip edebilir ve aynı maçta ne kadar elo kazanacağızı görebilirsiniz.

Gelişmiş istatistik bilgiler sayesinde oyuncu seçimlerini daha iyi yapabilir ve harita yasaklamalarınızı yapabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra Repeek, özelleştirilebilir özellikler de sunmaktadır. Böylece eklentiyi kişisel tercihlerinize göre ayarlayabilir ve daha ayrıntılı ayarlamaları yapabilirsiniz.

Siz de Repeek indirin ve FACEIT maçlarını otomatik kabul edin!