Microsoft Word Viewer, bilgisayarınız üzerinde Word yüklü olmasa bile Word belgelerini görüntüleyebileceğiniz kullanışlı bir programdır.

Can Çevrim - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows platformunun olmazsa olmaz uygulamalarından olan Microsoft Word Viewer dünyanın çeşitli yerlerinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Windows platformunda Word dosyaların görüntüleyebilme işlemini gerçekleştiren Microsoft Word Viewer 2003, yıllardır güncelleme almıyor. Yerini daha gelişmiş uygulamalara bırakan program, Türkçe dil desteğine de sahip. Tamamen ücretsiz olarak kullanılabilen uygulama da kullanıcılar dilerlerse Word belgelerini de düzenleyebilir, paylaşabilirler.

Microsoft World Viewer 2003 Özellikleri

Ücretsiz,

Türkçe,

Basit,

Güvenli,

Veri sızıntısı yapmaz,

Milyonlarca kullanıcıya sahip,

Microsoft Word Viewer 2003, sisteminiz üzerinde Word'ün yüklü olmadığı durumlarda bile Word dosyalarını görüntüleyebilmeniz, yazdırabilmeniz ve kopyalayabilmeniz için Microsoft tarafından geliştirilen resmi Microsoft Word dosyaları açma programıdır. Programın bu versiyonu sayesinde 2003 yılı ve öncesi Word sürümleriyle hazırlanan tüm dosyaları hızlı ve kolayca görüntüleyebilirsiniz.

Microsoft Office Uyumluluk Paketi'yle birlikte kullanılması durumunda, aşağıda listelenen yer alan tüm Word dosyalarını açmanıza olanak sağlar:

Word Belgesi (.docx)

Word Makro Etkinleştirilmiş Belgesi (.docm)

Zengin Metin Biçimi (.rtf)

Metin (.txt)

Web Sayfası biçimleri (.htm, .html, .mht, .mhtml)

WordPerfect 5.x (.wpd)

WordPerfect 6.x (.doc, .wpd)

Works 6.0 (.wps)

Works 7.0 (.wps)

XML (.xml)

Sadece Word belgelerini görüntülemek, kopyalamak ve yazdırmak için kullanabileceğiniz Microsoft Word Viewer ile herhangi bir şekilde yeni belge oluşturamaz veya hali hazırda sahip olduğunuz açık belgeleri düzenleyemezsiniz. Pek çok dosya tipini destekleyen araç Türkçe dil desteği sayesinde ülkemizde de oldukça geniş bir kitle tarafından yıllarca kullanıldı. Uzun bir süredir güncelleme almayan başarılı yapım, basit kullanımı sayesinde de 7'den 70'e herkese hitap ediyor.

Microsoft World Viewer 2003 İndir

Windows platformu için geliştirilen ve ücretsiz olarak kullanılan Microsoft World Viewer 2003 geçtiğimiz yıllarda MacOS işletim sistem içinde piyasaya sürülmüştü. Yıllardır bilgisayarlarda varlığını korumaya devam eden başarılı araç, günümüzde de kullanılıyor. Sade teması ile göz yormayan uygulama da pek çok işlevsel özelliklerden yararlanabilir ve güvenle World dosyalarında işlemler yapabilirsiniz. Ücretsiz olarak dağıtılan uygulamayı dilediğiniz zaman Windows ya da MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarına yükleyebilir ve denemeye başlayabilirsiniz.