Canavarların istila ettiği bir gezegende mahsur kaldığınız Risk of Rain Returns oyununda, karakterinizi geliştirin ve hayatta kalmaya çalışın.

Berkcan Aktürk - 28 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Piksel tabanlı grafikleri açık dünyayla birleştiren Risk of Rain Returns, çevrimiçi MMORPG oyunudur. Tek başınıza veya üç arkadaşınızla birlikte oynayabildiğiniz bu oyun, zorunlu iniş yaptığınız Petrichor V gezegeninde geçiyor. Dünyadan epey uzak olan bu gezegende düşman sürülerine karşı hayatta kalın ve becerilerinizi yükseltin.

Oyunda ilerledikçe silahlar ve özel yetenekler elde edeceksiniz. Tabii ki bu özelliklerinizin bazıları sizde önceden de bulunan hızlı koşma ve zıplama gibi normal yeteneklerdir. Diğer yetenekler ise düşmanların üzerinde etkili olan sersemletme gibi özelliklere sahiptir. Oyunda seçebileceğiniz 15 farkı karakter bulunuyor ve bunların her birinin özellikleri birbirinden farklıdır. İstediğiniz herhangi bir karakteri seçerek hayatta kalma maceranıza atılabilirsiniz.

İlk oyun olan Risk of Rain, oyuncuların beğenisini aldığı için tekrardan geliştirilerek devam oyunuyla piyasaya sürülmüştür. Hoppo Games Tarafından geliştirilen, Gearbox Publishing tarafından ise yayınlanan bu oyun, daha ayrıntılı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çekici siberpunk grafikleri, önceki oyuna göre daha fazla içerik barındırması ve bölünmüş ekranda ortak bir oyun deneyimi sunan yapısıyla birlikte, ikinci oyunu da oyuncuların beğenisi çoğunlukla almıştır.

Risk of Rain Returns İndir

Düşmanlarınızı alt edin, bölümleri geçin ve hayatta kamaya çalışın. Siz de Risk of Rain Returns indirerek, canavarların istila ettiği gezegende hayatta kalmaya çalışabilir ve 15 farklı karakteri teker teker deneyimleyebilirsiniz.

Risk of Rain Returns Sistem Gereksinimleri