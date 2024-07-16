Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz Travel Town APK, birleştirme bulmacası deneyimini mobil oyunculara sunuyor.

Berkcan Aktürk - 10 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Travel Town APK, yüzlerce seviyesiyle beraber 500’den fazla öğeyi içerisinde barındıran bir bulmaca oyunudur. Küçük frambuazlardan frambuazlı tart, minik ekmeklerden enfes kruvasanlara kadar aklınıza gelen en lezzetli tatlılar bu oyunda sizleri bekliyor. Her birleştirdiğiniz tatlıdan para kazanacak ve gittikçe şehrinizi büyütmeye devam edeceksiniz.

Travel Town oyununun amacı aslında çok basittir. Normal bir restoran işletmecisi olarak oyuna başlarsınız ve müşterilerin siparişlerini yetiştirmeye çalışırsınız. Siparişleri hazırlarken yiyecekleri birleştirmeli ve istenilen malzemeyi oluşturmalısınız. Örneğin bir dondurma siparişi geldiyse, ekranda bulunan farklı malzemeler arasından dondurma yapmak için lazım olanları birleştirmeli ve müşteriye sunmalısınız.

Travel Town’da fırtına akılalmaz bir şekilde koptu. Bu kıyı şehrinde yaşayan insanların sizin desteğinize ihtiyaçları var. Topladığınız paralarla şehirde yaşayan 55 kişinin evlerini onarın ve hayallerindeki dekorlara sahip olmasını sağlayın.

Travel Town APK İndir

Farklı bir şekilde dizayn edilmiş olan bu oyun, bulmaca ve simülasyon karışımı bir deneyimi mobil oyunculara sunuyor. Tek yapmanız gereken malzemeleri birleştirmek ve gereken ürünü müşterilere ulaştırmaktır. Ardından kazandığınız paraları şehir yönetimi ve gelişimi için kullanabilirsiniz.

Siz de Travel Town APK indirin ve Android cihazlarınızda oyuncular tarafından beğenilen birleştirme bulmacası deneyimi yaşayın.