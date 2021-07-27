Rush Rally Origins
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Brownmonster Limited
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Rush Rally Origins, Android telefonunuzda oynayabileceğiniz ralli yarış oyunu.
Rush Rally Origins, mobil cihazlarda oynanabilir en iyi grafiklere sahip ralli yarış oyunları arasında. Rally tutkunlarına hitap eden en iyi yarış oyunlarından Rush Rally 3’ün görselleriyle fiziğini birleştiriyor.
Rush Rally Origins İndir
Rush Rally Origins’de günün her saati farklı hava koşullarında yarışabildiğiniz dünya genelinde 36 yeni ve benzersiz pist bulunuyor. Kar, çakıl, kil, çamur, asfalt gibi birçok zorlu yüzeyde yarışıyorsunuz. Daha eğlenceli yukarıdan aşağı yarış deneyimi sunmak için Rush Rally Origins, yüksek seviyede ayarlanmış, şimdiye kadarki en iyi araba dinamiği modellerinden biriyle 60 fps’de yarış sunuyor.
Rally Rush Origins, farklı yarış modları içeriyor. Ralli şampiyonasında yarışmak mı, benzersiz A-B yarış modunda başkalarına karşı yarışmak mı, sürenizi geliştirmek için zamana karşı yarışmak mı size kalmış. Klasik Rush Rally arabaları arasından favorinizi seçin, kilidi açılabilir ve yükseltilebilir çok sayıda araç var. Sahip olduğunuz her arabayı kendi sürüş tarzınıza göre uyarlamak için basit yükseltme sistemini kullanın.
Rush Rally Origins, hem dokunmatik ekranlarla hem de kontrolcülerle oynanmak üzere tasarlanmış bir kontrol sistemine sahip. Nasıl oynamayı seçerseniz seçin eğlenceli, tutarlı yarışlar sizi bekliyor. Butonların yerini değiştirme, taşıma, büyütüp küçültme şansına sahipsiniz.
Rush Rally Origins
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 250.20 MB
- Üretici Brownmonster Limited
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Rush Rally Origins, telefon, tablet ve TV'de oynayabileceğiniz ralli yarış oyunu.
Rush Rally Origins, iPhone, iPad ve Apple TV’de oynanabilen ralli yarış oyunu. Kuş bakışı kamera açısından oynanış sunan araba yarışı oyunların seviyorsanız serinin yeni oyununu kesinlikle oynamalısınız.
Rush Rally Origins İndir iOS
- Gerçekçi tepeden ralli yarışı – Rush Rally Origins, ilk Rush Rally’deki klasik yukarıdan aşağıya yarış aksiyonunu Rush Rally 3’ün çok beğenilen grafikleri ve fiziğiyle birleştiriyor. Her biri günün saatini ve hava durumunu değiştirme becerisine sahip 36 yeni ve benzersiz etapta yer alın. Kar, çakıl, çamur, asfalt gibi birçok zorlayıcı zeminden geçin.
- Hız Deneyimi – Bugüne kadarki en iyi araba dinamiği modellerinden biriyle 120 fps’e kadar hızda yarışın. Daha eğlenceli yukarıdan aşağı yarış deneyimi sunmak için yüksek düzeyde ayarlanmıştır. Farklı zemin ve hava koşulunda pistin değişimini hissedin.
- Dünya Ralli Yarışı – Bir dizi ralli şampiyonasında yarışın, benzersiz A-B Yarış modunda diğerlerine karşı yarışın veya zaman karşı oyun modlarında sürenizi iyileştirmeye odaklanın.
- Zirveye Ulaşın – Global online lider tablolarında yükselmek için rekorlar kırın. Yarış çizgilerinizi dünyanın en iyileriyle karşılaştırmak için 4 farklı araba sınıfında hayaletleri indirin.
- Araçlarınızı Yükseltin – Klasik Rush Rally arabalarından oluşan bir seçkinin kilidini açın ve yükseltin. Kolay yükseltme sistemini kullanarak her arabayı kendi sürüş tarzınıza uyarlayın.
- Optimize Edilmiş Kontroller – Hem dokunmatik ekranlarla hem de kontrolcülerle çalışmak üzere tasarlanmış kontrol sistemi, nasıl oynamayı seçerseniz seçin yarışın daha eğlenceli ve kararlı olmasını sağlar. Gereksiniminize göre ölçekleme, taşıma ve tuşları değiştirme özelliği dahil.