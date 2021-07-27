Rush Rally Origins, Android telefonunuzda oynayabileceğiniz ralli yarış oyunu.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Rush Rally Origins, mobil cihazlarda oynanabilir en iyi grafiklere sahip ralli yarış oyunları arasında. Rally tutkunlarına hitap eden en iyi yarış oyunlarından Rush Rally 3’ün görselleriyle fiziğini birleştiriyor.

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Rush Rally Origins’de günün her saati farklı hava koşullarında yarışabildiğiniz dünya genelinde 36 yeni ve benzersiz pist bulunuyor. Kar, çakıl, kil, çamur, asfalt gibi birçok zorlu yüzeyde yarışıyorsunuz. Daha eğlenceli yukarıdan aşağı yarış deneyimi sunmak için Rush Rally Origins, yüksek seviyede ayarlanmış, şimdiye kadarki en iyi araba dinamiği modellerinden biriyle 60 fps’de yarış sunuyor.

Rally Rush Origins, farklı yarış modları içeriyor. Ralli şampiyonasında yarışmak mı, benzersiz A-B yarış modunda başkalarına karşı yarışmak mı, sürenizi geliştirmek için zamana karşı yarışmak mı size kalmış. Klasik Rush Rally arabaları arasından favorinizi seçin, kilidi açılabilir ve yükseltilebilir çok sayıda araç var. Sahip olduğunuz her arabayı kendi sürüş tarzınıza göre uyarlamak için basit yükseltme sistemini kullanın.

Rush Rally Origins, hem dokunmatik ekranlarla hem de kontrolcülerle oynanmak üzere tasarlanmış bir kontrol sistemine sahip. Nasıl oynamayı seçerseniz seçin eğlenceli, tutarlı yarışlar sizi bekliyor. Butonların yerini değiştirme, taşıma, büyütüp küçültme şansına sahipsiniz.