S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl ile Çernobil'in tehlikeli bölgelerinde hayatta kalmak ve gizemleri çözmek için tehlikeli bir yolculuğa çıkın.

Kemal Tavus - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, GSC Game World tarafından geliştirilen ve yayınlanan FPSı ve hayatta kalma oyunudur. S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, oyuncuları 1986 yılında gerçekleşen Çernobil Nükleer Felaketi sonrası kurgusal bir dünyaya götürür.

Bu dünya "Zone" olarak bilinen tehlikeli ve radyasyon dolu bir alanla çevrilidir. Biz de bu tehlikeli ortamda hayatta kalmak, gizemleri çözmek ve değerli eşyaları toplamak için bir S.T.A.L.K.E.R. olarak yolculuğa çıkıyoruz.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl açık dünya yapısı ile dikkat çeker ve oyunculara özgürce keşfetme imkanı tanır. Bölgede dolaşırken, oyuncular çeşitli mutantlar, anomaliler ve diğer tehlikelerle karşılaşır. Diğer S.T.A.L.K.E.R. grupları ve askeri kuvvetlerle de etkileşime girebildiğimiz bu oyunda atmosfer, karanlık ve gerilim dolu bir yapıya sahiptir. Bu da oyunculara sürekli bir tehlike hissi verir.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, derin bir hikaye ve karmaşık karakterlerle dolu bir dünyayı sunar. Oyuncular ana görevler ve yan görevler aracılığıyla bu dünyayı daha yakından tanıma fırsatı bulur. S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl sadece nişancı mekanikleriyle değil aynı zamanda stratejik öğelerle de zenginleştirilmiştir. Ekipmanlarınızı iyi yönetmeli, kaynaklarını dikkatli kullanmalı ve düşmanlarla karşılaşmalarda taktiksel düşünmelisiniz.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl İndir

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl indirin. Tehlikeli Bölgede hayatta kalma mücadelesine katılın ve Çernobil'in gizemlerini çözün.

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl Sistem Gereksinimleri

Desteklenen İşletim Sistemi: Microsoft Windows XP (Service Pack 2)/Microsoft Windows 2000 SP4

İşlemci : Intel Pentium 4 2.0 Ghz / AMD XP 2200+

: Intel Pentium 4 2.0 Ghz / AMD XP 2200+ Ekran Kartı : 128 MB DirectX 8.0 uyumlu kart / nVIDIA® GeForce 5700 / ATI Radeon 9600

: 128 MB DirectX 8.0 uyumlu kart / nVIDIA® GeForce 5700 / ATI Radeon 9600 Bellek : 512 MB RAM

: 512 MB RAM Ses : DirectX 9.0 uyumlu ses kartı

: DirectX 9.0 uyumlu ses kartı Depolama: 6 GB boş sabit disk alanı