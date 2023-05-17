Samsara Room APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 93.00 MB
- Üretici Rusty Lake
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Samsara Room APK, içinde bulunduğunuz gizemli odadan kurtulmak için karşınızdaki bulmacaları çözmeye çalıştığınız bağımsız bir oyundur.
Samsara Room APK, daha önce hiç görmediğiniz gizemli bir odada başlıyor. Odanın içerisi; telefon, ayna, dolaplı saat ve daha başka türlü eşyalarla dolu. Buradan kaçmanın tek yolu aydınlık gibi görünse de ona erişmek sanıldığı kadar kolay değil.
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Samsara Room çözüm gerektirecek türdeki bulmacalarıyla oyuncularını zorlamasına rağmen eğlenceli yönleriyle öne çıkıyor. Yepyeni bulmacaları, öyküleri, grafikleri ve sürükleyici müzikleriyle adından söz ettiren oyun, otoriteler tarafından da övgü almayı başarıyor.
Samsara Room’u oynarken pürdikkat bir şekilde çevrenize karşı duyarlı olmanız gerekiyor. Zira gözden kaçırdığınız herhangi bir şey, aslında sizi bulunduğunuz odadan çıkarabilecek özellikte olabilir. Bu yüzden odanın atmosferini hissederek vakur bir şekilde gözlem yapmalısınız.
Samsara Room Özellikleri
- Psikolojik olarak gergin hissedebileceğiniz Samsara Room’da odanın içinden çıkmak için öncelikle sakinleşmeniz gerekiyor. Ardından karşınıza çıkan bulmacalara odaklanmalısınız. Bulmacaların zorluğu değişkenlik gösterse de içinizdeki sesi dinleyerek çıkış yolunu bulabilirsiniz.
- Bulmacaların çizimlerindeki farklılıklar gözünüzü korkutmasın. Çünkü mantığını kavradıktan sonra o kadar eğleneceksiniz ki yeni bulmacaları çözmek için sabırsızlanacaksınız. Bulmacaların içinden çıkan eşyaların sizi odadan çıkarmaya yardım etmesi de cabası.
- Oyundaki bulmacaların farklı alanlarda farklı çizimlerde karşınıza çıkması eğlence dozunu artırırken sizlere yeni perspektifler de sunuyor. Farklı türdeki bulmacalarıyla sorunlara kendine özgü yaklaşımlar geliştirmenizi bekleyen Samsara Room’da aydınlığı ve özgürlüğü yeniden anlamlandırabilirsiniz.