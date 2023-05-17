Samsara Room APK, içinde bulunduğunuz gizemli odadan kurtulmak için karşınızdaki bulmacaları çözmeye çalıştığınız bağımsız bir oyundur.

Raşit Bütüner - 56 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Samsara Room APK, daha önce hiç görmediğiniz gizemli bir odada başlıyor. Odanın içerisi; telefon, ayna, dolaplı saat ve daha başka türlü eşyalarla dolu. Buradan kaçmanın tek yolu aydınlık gibi görünse de ona erişmek sanıldığı kadar kolay değil.

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Samsara Room çözüm gerektirecek türdeki bulmacalarıyla oyuncularını zorlamasına rağmen eğlenceli yönleriyle öne çıkıyor. Yepyeni bulmacaları, öyküleri, grafikleri ve sürükleyici müzikleriyle adından söz ettiren oyun, otoriteler tarafından da övgü almayı başarıyor.

Samsara Room’u oynarken pürdikkat bir şekilde çevrenize karşı duyarlı olmanız gerekiyor. Zira gözden kaçırdığınız herhangi bir şey, aslında sizi bulunduğunuz odadan çıkarabilecek özellikte olabilir. Bu yüzden odanın atmosferini hissederek vakur bir şekilde gözlem yapmalısınız.

Samsara Room Özellikleri