Sandbox APK, Minecraft benzeri oyunları seviyorsanız hoşuna gidecek bir yapım. Reklamsız oynanış sunan Android oyunu oldukça popüler.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sandbox APK Android oyunu hayal gücünüzle sınırlı oynanış sunuyor. Piksel görselli oyunlar ve Minecraft tarzı oyunları sevenlerin ilgisini çeken sand:box, Google Play’de sandbox oyunları araması yapıldığında ilk sırada çıkan yapım. Android platformuna özel çıkış yapan sandbox oyunu, rahatlamaya yönelik tasarlanmış. İlginç olarak ücretsiz indirilip oynanabiliyor ve reklam içermiyor. Reklamsız oynanış sunan sandbox oyunu arıyorsanız tavsiye ederiz.

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Oyuna boş siyah bir ekranla başlıyorsunuz. Oyun alanının altında kendi dünyanızı oluştururken kullanabileceğiniz 50’den fazla farklı materyal bulunuyor. Oyunda bir amaç, hedef, süre sınırı, düşman bulunmuyor. Hayal gücünüzle baş başıyasınız. Materyal listesinden dilediğinizi alıp dünyanıza ekleyebiliyorsunuz. Materyali eklediğinizce hoş bir animasyon ortaya çıkıyor. Materyali ekledikten sonra dünyanızda olmaması gerektiğini düşünürseniz tek dokunuşla kaldırma şansına sahipsiniz. Oyunun tek kötü yanı; insan ve araç içermemesi. Piksel görselli karakterler, araçlar vs. olsaydı çok daha eğlenceli olabilirdi fikrindeyim.

Zaman öldürmek için birebir mobil oyunlardan sand:box, yalnızca tek oyuncu modu içeriyor; dolayısıyla internet bağlantısı gerektirmiyor. Sandbox APK Android oyunu özgür bir dünya sunmasının yanında tamamen ücretsiz ve reklamsız oynanabilir olmasıyla da oyuncuların beğenisini kazanmış.