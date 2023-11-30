Sandbox in Space APK, ister arkadaşlarınızla isterseniz de tek başınıza oynayabildiğiniz bir sanal galaksi aksiyon oyunudur.

Berkcan Aktürk - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sandbox in Space APK, kendi senaryolarınız oluşturabildiğiniz bu sanal galaksi oyununda, hayal gücünüzü serbest bırakarak kendi uzay dünyanızı oluşturun ve düşmanlara karşı savaşın. Basit grafiklere sahip olan bu oyunda, eğlence amaçlı savaş senaryoları oluşturarak, siz saldırmaya çalışan absürt yaratıklara karşı mücadele verebilirsiniz. Tempolu bir FPS nişancı oyunu olarak piyasaya sürülen Sandbox In Space, içerisinde Garrys mod esintileri taşıyor.

İsterseniz tek başınıza isterseniz de arkadaşlarınızla berabere oynayabildiğiniz Sandbox In Space'de, uzay ve sanal ortamın olanaklarını deneyimleyebilirsiniz.

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Size saldıran absürt düşman karakterlerini alt etmek için uzay mekiğinizi kullanın veya yerden silah alın. Haritada bulunan bazı yerlerde silah ve çeşitli ekipmanlar bulacaksınız. Bunları alarak size saldırmaya çalışan düşmanları öldürün ve bölümleri bitirin.

Bu oyundan grafik ve oynanış açısından bir şey beklememeniz gerekmektedir. Sadece eğlence amaçlı piyasaya sürülen Sandbox In Space'i indirerek, siz de kendi senaryolarınızı oluşturun ve düşmanlara karşı mücadele verin.

Sandbox In Space Özellikleri