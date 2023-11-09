Scavenger Hunt APK, en popüler bulmaca oyunları arasında yer alan bir gizli nesne bulma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bulmaca oyunlarını seviyorsanız kesinlikle oynamanız gereken Scavenger Hunt APK, gizle nesneleri bulma ve arama oyunudur. Farklı haritalardaki gizli nesneleri bulun ve görevleri tamamlayın. Nesneleri bulmak sandığınız kadar kolay olmayacaktır. İlk seviyeler ne kadar kolay olsa da, gittikçe artan zorluk yapısı oyunculara hem eğlence hem de daha çok düşünce gerektiren bir deneyim sunuyor.

Haritaları başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra yeni haritaların kilidini açabilirsiniz. Bölümler boyunca nesneleri arayın bulun ve hanenize bir puanı ekleyin. Bir ağacın altında, insanların yanında veya gökyüzünde gizli nesneleri bulabilirsiniz. İşte tam da bu yüzden her yeri kontrol edin ve en tahmin edilmeyecek yerleri kontrol edin.

Scavenger Hunt APK İndir

Yeni nesil arama ve bulma oyunlarından biri olan Scavenger Hunt APK'yı indirin ve haritalardaki onlarca nesneyi bulun. Grafikleriyle ve çizimleriyle mükemmel bir görselliğe sahip bu oyunu ücretsiz olarak deneyimleyebilirsiniz.

Tüm nesneleri bulun ve yeni haritaları elde edin. En popüler bulmaca oyunları arasında yer alan ve 10 milyon kullanıcı tarafından indirilen Scavenger Hunt'ı, çevrimdışı bir şekilde istediğiniz her yerden oynayabilirsiniz.

Scavenger Hunt Özellikleri