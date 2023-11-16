Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster ile artık modern sistemlerde de bu oyunu oynayabileceğiz.

Kemal Tavus - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ATLUS tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster ilk kez 2020 yılında yayınlandı. 2021 yılında Steam’e gelen Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster her JRPG severin muhakkak oynaması gereken bir yapım.

ATLUS’un klasikleşmiş oyunu olan Shin Megami Tensei III Nocturne artık bilgisayarda da oynanabiliyor. PC oyuncuları için bu son derece güzel bir haber.

Tokyo'da geçen bu oyunda bir gün aniden uyanıp şeytanla bir anlaşma yaparak şeytanlaştığını fark eden genç bir adam olan Demi-Fiend'i kontrol ediyoruz. Sonrasında tahmin edebileceğiniz gibi işler ilginçleşiyor. Zorlu ve ödüllendirici bir oynanış sunan Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster oldukça özel bir oyun.

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster İndir

Hemen Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster indirin ve bu klasik oyunu deneyimleyin.

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster Sistem Gereksinimleri