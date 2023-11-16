Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 13.67 GB
- Üretici ATLUS
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Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster ile artık modern sistemlerde de bu oyunu oynayabileceğiz.
ATLUS tarafından geliştirilen ve SEGA tarafından yayınlanan Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster ilk kez 2020 yılında yayınlandı. 2021 yılında Steam’e gelen Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster her JRPG severin muhakkak oynaması gereken bir yapım.
ATLUS’un klasikleşmiş oyunu olan Shin Megami Tensei III Nocturne artık bilgisayarda da oynanabiliyor. PC oyuncuları için bu son derece güzel bir haber.
Tokyo'da geçen bu oyunda bir gün aniden uyanıp şeytanla bir anlaşma yaparak şeytanlaştığını fark eden genç bir adam olan Demi-Fiend'i kontrol ediyoruz. Sonrasında tahmin edebileceğiniz gibi işler ilginçleşiyor. Zorlu ve ödüllendirici bir oynanış sunan Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster oldukça özel bir oyun.
Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster İndir
Hemen Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster indirin ve bu klasik oyunu deneyimleyin.
Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: 8.1
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400 ya da AMD Phenom II X2 545
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTS 450, 1 GB ya da AMD Radeon HD 5750, 1 GB ya da Intel HD Graphics 530
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 14 GB kullanılabilir alan