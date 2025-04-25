Showa American Story, Japon kültürüyle bezenmiş zombi dolu Amerika’da geçen bir aksiyon RPG. Showa American Story’i şimdi indir, çılgınca hayatta kal!

Kemal Tavus - 55 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

NEKCOM Games tarafından geliştirilen ve 4Divinity ile 2P Games tarafından yayınlanan Showa American Story, türler arası sınırları yıkan benzersiz bir aksiyon RPG deneyimi sunuyor. Japon pop kültürü ile Amerikan 1980’leri atmosferinin bir araya geldiği bu tuhaf ama etkileyici dünyada oyuncular, hem zombilerle mücadele ediyor hem de ilginç toplumsal yapılarla karşı karşıya kalıyor.

Oyunun temeli, alternatif bir tarihe dayanıyor: Japonya Amerika’yı ekonomik olarak ele geçirmiş ve kendi kültürünü ülkeye yaymıştır ancak bu garip düzen, bir zombi kıyameti ile sarsılır. Oyuncular ölü bir genç kız olan Choko’nun bedeninde uyanan bir ruh olarak bu karmaşık dünyada yolculuğa başlar. Choko sadece zombilerle değil, aynı zamanda geçmişinin gizemleriyle ve kültürel çatışmalarla da yüzleşmek zorundadır.

Oyun açık dünya formatında ilerliyor ve retro estetikle süslenmiş, zombi istilasına uğramış Amerika sokaklarında keşif yapmanıza imkan tanıyor. Yan görevler, mini oyunlar ve hikaye odaklı ilerleyen bölümler sayesinde oyun temposu çeşitleniyor. Mizahi yaklaşımı ve kültürel göndermeleriyle de dikkat çekiyor.

Showa American Story İndir

Showa American Story indirilmeye henüz açılmadı ancak 2025’in 4. çeyreğinde çıkış yapacak.

Showa American Story Sistem Gereksinimleri