Sifu indirin ve Kung Fu dövüş mekanikleri ile benzersiz bir intikam yolculuğuna çıkın.

Kemal Tavus - 39 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sifu temelinde bir Beat’em up oyunudur. Kung Fu dövüş mekanikleri kullanarak karşımıza çıkan bir yığın düşmanı peşi sıra dövdüğümüz bu oyun 2023’ün en beklenmedik oyunlarından biriydi. Oldukça ilginç bir mekaniğe sahip olan Sifu bizlere bambaşka bir Beat’em up oyunu deneyimi sunuyor.

Oyunun en ilginç özelliklerinden biri yaşlanma mekaniği. Oyunda her öldüğünüzde yeniden doğuyorsunuz ama daha yaşlı olarak. Gençken oynadığınız karakterin yaşlı versiyonu ile oynadığınızda her şey biraz daha farklı ilerliyor. Yaşlanmanın getirdiği sonuçlarla da yüzleşmeniz gerekiyor.

Oyunun görselliği son derece hoş. Gerçekçi bir kaplamadan ziyade daha çizgi filmimsi, animasyonumsu bir görsellik kullanılmış. Zira bu tercih çok hoş olmuş. Mekanlar ve bölüm tasarımları ise alkışı hak ediyor.

Sifu İndir

Siz de hemen bu benzersiz Beat’em up oyunu Sifu’yu indirin ve karşınıza çıkan düşmanları tekme tokat dövün. Oldukça zor bir oyun olan Sifu’da yeteneklerinizi ve sabrınızı test edin.

Sifu Sistem Gereksinimleri