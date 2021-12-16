Slap Kings APK

Zevkli bir aksiyon oyunu

Murat İşçi - 2 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Slap Kings, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir aksiyon oyunudur.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir oyun olan Slap Kings oyununda rakiplerinize tokat atıyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda eğlenceli bir atmosfer de yer alıyor. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken en uygun zamanlarda ekrana dokunmak ve en sert tokatı atmak.

Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin mutlaka denemesi gereken Slap Kings oyununda işiniz de bir hayli zor. Renkli görselleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkan Slap Kings oyunu telefonlarınızda mutlaka yer almalı.

Slap Kings oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.