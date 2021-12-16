Slap Kings APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 157
- DOSYA BOYUTU 98.00 MB
- Üretici Gameguru
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Slap Kings ücretsiz oynanabilir tokat atma oyunu. Slap Kings APK veya Google Play'den Android telefonlara indirilebilir.
Slap Kings APK, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir refleks oyunudur.
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Eğlenceli atmosferi ve sürükleyici etkisiyle dikkat çeken Slap Kings oyununda rakiplerinize tokat atıyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken en uygun zamanlarda ekrana dokunmak ve en sert tokatı atmak. Oldukça eğlenceli bir deneyim sunan oyunda tüm rakiplerinizi alt etmeniz gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin mutlaka denemesi gereken Slap Kings oyununda işiniz de bir hayli zor.
Renkli görselleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkan Slap Kings oyunu telefonlarınızda mutlaka yer almalı.
Slap Kings oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Basit ama bağımlılık yapan mekanikler - Sayaç ileri geri gider, maksimum güç için doğru zamanı bekleyin.
- Eğlenceli karakterler - En iyi tokatçının kim olduğunu görmeniz için sizi zorlayan pek çok eğlenceli karakter
- Güç artışları - Bir boss’a mı takıldınız? Sınırlı süreli güçlendiricilerle gücünüzü artırın. En sert darbelere dayanacak savunma başlıkları ve esas silahınız
- Rahatlayın ve eğlenin - Güzel günlük, rahatlatıcı, canlı iyi eğlence. Onlara kralın kim olduğunu gösterin.
- Tokatlamak, vurmak, tokat atmak, kavga etmek, her ne istiyorsanız bu oyun tam size göre. Slap Kings, gerçek tokat atma şampiyonu oyunudur.
Slap Kings
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 40
- DOSYA BOYUTU 196.00 MB
- Üretici Gameguru
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Zevkli bir aksiyon oyunu
Slap Kings, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli ve eğlenceli bir aksiyon oyunudur.
Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir oyun olan Slap Kings oyununda rakiplerinize tokat atıyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda eğlenceli bir atmosfer de yer alıyor. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken en uygun zamanlarda ekrana dokunmak ve en sert tokatı atmak.
Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin mutlaka denemesi gereken Slap Kings oyununda işiniz de bir hayli zor. Renkli görselleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkan Slap Kings oyunu telefonlarınızda mutlaka yer almalı.
Slap Kings oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.