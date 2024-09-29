Soccer Manager 2025 APK, kendi takımınızın veya istediğiniz herhangi bir takımın başına geçebileceğiniz futbol menajerlik oyunudur.

Berkcan Aktürk - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

90'dan fazla lig, 50'den fazla ülke ve 30 bine yakın futbolcuyla birlikte karşımıza çıkan Soccer Manager 2025 APK, teknik direktör olarak görev yapabileceğiniz bir futbol menajerlik oyunudur. Gerçek hayattaki bir takımın başına geçin, oyuncuları yönetin ve adınızı şampiyonlara yazdırın.

Aradığınız her şeyi Soccer Manager 2025'de bulabilirsiniz. Önceki yapımlara göre SM 25 APK'da, yenilenen futbolcular, grafikler, stadyumlar, takımlar ve daha farklı birçok şey bulabilirsiniz.

Hayalinizdeki takımını kurun. Manchester City, Bayern Minih ve Real Madrid gibi takımların başına geçerek takımlarınızı zafere taşıyın. Sadece lig takımları değil, aynı zamanda ülke takımlarını da yönetebilirsiniz.

Soccer Manager 2025 APK İndir

Kulübünüzü kurduysanız, artık antrenmanlara ve taktiksel stratejiye başlayabilirsiniz. Genç veya yıldız oyunculardan oluşan kadroyu en iyi şekilde planlayarak, kimyayı oturtmalısınız. Soccer Manager 2025 APK'da, diğer takımları seçmek yerine kendi takımınızı da oluşturabilirsiniz.

Takımınızın kimyası ne kadar yüksek olursa maçlarda da o kadar iyi performans gösterirsiniz. Bu kimyayı ayarlamak için taktik tablosuna giriş yapın ve değişik kombinasyonların hepsini deneyin.

Kulübünüzün parasını sağ üstteki bölümde görebilirsiniz. Gelecek sezon en iyi transferleri yapmak için sezonu ekside kapatmamalısınız. Oyuncu alın, daha fazla fiyata satın ve kara geçin!

Siz de Soccer Manager 2025 APK indirerek, Android cihazlarınızda mükemmel bir futbol menajerlik oyunu deneyimi yaşayabilirsiniz.