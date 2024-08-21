Sonic the Hedgehog Classic APK, klasik oynanışı, grafikleri ve atmosferiyle mobil oyuncuların karşısına çıkıyor.

Berkcan Aktürk - 16 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Klasik Sonic oyunlarını oynadıysanız hepiniz kesinlikle eski günleri hatırlıyorsunuzdur. Artık mobil cihazlar için de çıkışını gerçekleştiren Sonic oyunları, Sonic the Hedgehog Classic APK ile devam ediyor. İlk kez mobil cihazlar için hayata geçirilen bu oyunda, eğlenceli parkurlarda ve seviyelerde koşun, zıplayın ve yarışın.

Klasik bir platform oyunu edasında ilerleyen Sonic the Hedgehog, oyunculara platform bulmacaları da sunmaktadır. Çeşitli kapıları ve kilitleri açmak için haritadaki bazı bulmacaları çözmeli ve yolunuza devam etmelisiniz.

Sonic the Hedgehog Classic APK İndir

Klasik grafiklerini ve oynanışını üzerinde iyi bir şekilde korumaktadır. Grafiklerin yanı sıra kontrol anlamında da iyi bir iş çıkarılmışa benziyor. Klasik oyunları seven oyuncular kesinlikle Sonic the Hedgehog Classic APK indirerek, eski günlerin tadını mükemmel bir şekilde çıkarabilir.

Oyun içerisinde en hızlı süreyi yapmaya çalışmalısınız. Time Attack modu ile kendinize meydan okumalı ve sol üstteki sayacı en düşük seviyede kapatmalısınız.

Yeni oynanabilir karakterleri içerisinde barındıran Sonic the Hedgehog Classic, Sonic'in arkadaşları Tails ve Knuckles ile oynama imkanını da oyunculara sunuyor.