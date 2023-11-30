Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz SOS OPS, içerisinde fizik temelli bulmacaları barındırıyor. Bulmacaları çözün ve tüm saçmalıkların keyfini çıkarın.

Berkcan Aktürk - 27 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Human Fall Flat benzeri oyunlar arasında yer alan SOS OPS, eğlenceli bir çok oyunculu işbirliği oyunudur. Oyun içerisinde arkadaşlarınızla bir araya gelerek görevleri tamamlayın ve bulmacaları çözmek için mantığınızı kullanın. SOS OPS'da, Oynanabilir olan birçok oyun modu bulunuyor. Kedileri kurtarın, yangını söndürün ve şehri kurtarın. Tek tip kurtarma operasyonları etrafında dönen bu oyunu indirin ve arkadaşlarınızla eğlenceli bir deneyim yaşayın.

SOS OPS, basit görünümlü aslında zor bir oyundur. Fizik temelli bulmacaları içerisinde barındıran bu oyun, kontrolleri ve oynanış açısından oyuncuya epey bir zorluk veriyor. Oyundaki eşyaları tutmaya kadar kontrol edebiliyorsunuz ve bu da zor olan kısımları daha da zorlu hale getiriyor.

SOS OPS İndir

Arkadaşlarınızla ekip kurun ve işbirliği yaparak eğlenmeye çalışın. Oyunun teması her ne kadar görevleri tamamlamak olsa da, asıl amaç eğlenmek ve gülmek olacaktır. Bunun için en sevdiğiniz arkadaşlarınızla birlikte SOS OPS indirin ve çeşitli fizik bulmacalarını çözün.

SOS OPS Sistem Gereksinimleri