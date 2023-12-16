Soulslinger: Envoy of Death, oyunculara fantastik bir FPS deneyimi sunar ve ölümcül bir silahşörün hikayesini anlatır.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyunculara inanılmaz bir FPS deneyimi sunan Soulslinger: Envoy of Death, Kartel'e karşı savaşan bir silahşörün hikayesini anlatıyor. Akılalmaz güçlerinizi kullanarak etrafınızdaki düşmanlarınızı alt etmelisiniz. Daha iyi bir ruh avcısı olmak istiyorsanız, yeteneklerinizi geliştirmeli ve heyecan verici zorluklara karşı mücadele etmelisiniz.

Zengin ve sürükleyici olan bu hikayede, gizemli NPC'lerin arasına karışın ve karanlık sırları ortaya çıkarın. Oyunculara fantastik bir yapı sunan Soulslinger: Envoy of Death'te, edindiğiniz müttefiklerle de düşmanlara karşı savaşabilirsiniz. Gücünüzü birleştirin, bölümleri geçin ve güçlü boss'ları yenin.

Oyunda kullanabileceğiniz bazı yetenekler bulunuyor. Bu yetenekleri kullanmak ve daha iyi hale getirmek için, yeteneklerinizi açmalı ve daha üst seviyelere yükseltmelisiniz. Tüm bunların yanında sadece yetenek değil, kullancıdığınız silahları da yükseltebilirsiniz. Ölümcül silahlarınızın hasarını arttırın ve düşmanlarınıza daha fazla hasar vurun.

Soulslinger: Envoy of Death İndir

Oyunun grafiklerine bakacak olursak; tatmin edici bir ortam grafiklerine ve mekanik yapısına sahiptir. Yalnız karakterlerin modellemeleri ve animasyonları çok da iyi diyebileceğimiz kadar gelişmiş değildir. Siz de ruh avcılığına adım atmak ve düşmanlarınızı alt etmek istiyorsanız, Soulslinger: Envoy of Death indirerek ölümcül bir silahşör olabilirsiniz.

Soulslinger: Envoy of Death Sistem Gereksinimleri