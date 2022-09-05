Harry Potter benzeri Spells & Secrets geliştirilmeye devam ediliyor.

Doğukan Çağlakpınar - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Oyunculara büyülü bir dünyayı deneyimleme fırsatı verecek olan Spells & Secrets 2023 yılı için geliştirilmeye devam ediliyor. Aylardır Steam üzerinde sergilenen oyun, Harry Potter tadıÏÏnda bir oynanışı karşımıza çıkaracak. Aksiyon macera oyunu olarak ifade edilen yapımda karakterimizi kontrol ederek oyun içerisinde ilerleyecek, asamız ile karşımıza çıkan tehlikeleri etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Yaratıcı ve büyüleyici bir dünyaya sahip olan oyunda bir yandan ilerleyecek diğer yandan da gizli nesneleri toplayarak karakterimize daha güçlü yetenekler kazandırabileceğiz. Gizemlerle dolu bir evrene sahip olan oyunda gizli nesneleri de günyüzüne çıkarmaya çalışacağız.

Spells & Secrets Özellikleri

Karakter özelleştirme,

Gizli nesneler,

Keşfedilebilir içerikler,

Sihirli yaratıklar,

Karmaşık bulmacalar,

Sayısız büyü,

Kapsamlı karakterler,

2 oyunculu oynama,

Optimize edilmiş grafikler,

8 dil desteği,

Hikaye oynanışı,

Hikaye bazlı olarak oynanabilen Spells & Secrets'da kendi karakterimizi özelleştirebileceğiz. Karakterimiz için kıyafet seçebilecek, yüzüne çeşitli özellikler ekleyebilecek, burun ve göz gibi organlarını seçebilecek, saç modeli belirleyebilecek ve gerekirse karakterimize makyaj yapabileceğiz. Sihirli yaratıklara karşı mücadele edeceğimiz büyülü dünya da birbirinden farklı bulmacalar da karşımıza çıkacak. Oyun içerisinde ilerledikçe bu bulmacalar ile sık sık karşılaşabileceğimiz gibi sık sık görsel efektlerle yüklü bir anlatım da bizleri bekleyen içerikler arasında yer alıyor. Harry Potter tarzında bir oynanışı karşımıza çıkaracak olan Spells & Secrets,

2023 yılında lansmana çıkacak. Windows platformu için Alchemist Interactive ve Rokaplay tarafından geliştirilmeye devam edilen oyun, Steam üzerinde sergilenmeye devam ediliyor.

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Net çıkış tarihi henüz bilinmeyen Spells & Secrets 2023 yılında oyuncular ile buluşacak. Şu sıralar geliştirilmeye devam edilen oyun, rokaplay tarafından yayınlanacak

Spells & Secrets Minimum Sistem Gereksinimleri