Hırsızlık becerilerinizi ortaya koyduğunuz Spirited Thief'te, özel güçlerinizi kullanın ve hazine dolu yerlere gizlice girin.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Heyecan verici gizlilik oyunu olan Spirited Thief'te, hırsızlık sanatında ustalaşın ve maceranın tadını çıkarın. Strateji oyunu olarak karşımıza çıkan bu oyun, oyuncuları heyecan dolu soygun görevlerine sokuyor. Oyundaki karakterimizin hırsızlık için özel yetenekleri bulunuyor. Elaj ve maddi olmayan bir ruhu olan Trin'le, sıkı korunan yerlere gizlice girin ve ilginç yerlere giden yolları bulun.

Spirited Thief'te soygunlarınızı yaparken, muhafızlara ve etraftaki insanlara görünmemeniz gerekiyor. Ganimetleri muhafızlar gelmeden alın ve kasanızı yükseltin. Eğer kaçacak hiçbir yeriniz kalmadıysa, soyut bir ruha dönüşen yeteneğinizi kullanarak bulunduğunuz yerden rahatça kaçabilirsiniz.

Ünlü hırsızlar loncasının rehberliğinde zengin kalelere, karanlık zindanlara ve gizli sığınaklara sızın. Sızdığınız kalelerden ve binalardan çeşitli hazineleri çalın. Elde ettiğiniz kazançlarla beraber, kendinize yeni yetenekler açabilirsiniz.

Spirited Thief İndir

Siz de Spirited Thief indirerek, hırsızlık macerasına adım atabilirsiniz. Karakterimiz Trin'in yeteneklerini kullanın ve asla yakalanmayın. Yeni görevlerinizi tamamlayarak seviyeler alın, yetenek gücü açısından gelişmiş bir hal alın.

Spirited Thief Sistem Gereksinimleri