Suçun yeraltı dünyasında savaşın! Squad Alpha, App Store'da!

Erkan Calp - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Alışması kolay, sürükleyici aksiyon ve gerçek taktiksel mücadeleler sunan ilgi çekici gündelik nişancı oyunu mu arıyorsunuz? Squad Alpha, akıllı mekaniği, tonla harika geliştirilebilir silahı ve tetik parmağınızı kaşındıracak ve stratejik beyninizi harekete geçirecek bağlayıcı bir yukarıdan aşağı bir nişancı oyunu.

Squad Alpha İndir iOS

Ateş etmeden önce düşünün - Squad Alpha, içine girmesi kolay, sezgisel tepeden oynanış sunan ateş etmeli bir oyun. Akıllı mekanikler ve özenle tasarlanmış seviyeler, tüm düşmanlarınızı alt etmek ve giderek daha zorlu seviyeleri bitirmek için parmağınızı çekmeniz, hareketlerinizi planlamanız ve açıları oynamanız gerektiği anlamına gelir.

Aksiyon asla bitmez – Her biri kendi taktiksel yaklaşımını ve her zamankinden daha ustaca bir strateji gerektiren 200’den fazla benzersiz seviyenin yanı sıra elit ajanlarınız için ekstra zorluklar ve harika ödüller sağlayan yaklaşık 20 farklı boss.

Takımı tekrar bir araya getirin – Squad Alpha’nın her biri kendi benzersiz stiline, becerisine ve toplanacak ve giyilecek 4 farklı görünüme sahip tüm seçkin ajanlarınızı bir araya getirmek için ilerleyin.

Mermi puanları – Tabancalar, pompalı tüfekler ve çok daha fazlası dahil toplayabileceğiniz, yükseltebileceğiniz 30’dan fazla farklı silah. Cephaneliğinizi geliştirmek, atış tarzınıza uyan silahı bulmak için bölümlerde para kazanın, ardından düşmanlarınızın kalbine korku salacak gerçekten harika bir silah yapmak için atölyede ince ayar yapın.

Çarpıcı sesler – Squad Alpha, herhangi bir cihazda oynanabilecek kadar ufak boyutlu, aynı zamanda havalı görünen basit ama etkileyici grafiklere ve ayrıca aksiyon ve maceraya geliştiren fantastik ve atmosferik bir oyun müziğine sahip.