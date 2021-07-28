Squad Alpha
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 113.00 MB
- Üretici SayGames
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Squad Alpha, tepeden oynanış sunan aksiyon nişancı oyunu.
Squad Alpha, alışması kolay, sürükleyici, hızlı tempolu ve gerçek taktiksel zorluklar içeren gündelik nişancı oyunu olarak Android platformunda yerini alıyor. Akıllı mekaniği, bir sürü harika yükseltilebilir silah ve nişancılık ve stratejik düşünme becerinizi harekete geçirecek bağımlılık yapıcı oyun, tepe kamera açısından oynanış sunuyor.
Squad Alpha İndir
Eğilin, kaçın, koşun, siper alın, sonsuz heyecan verici aksiyon bölümlerini tamamlamak ve harika ödülleri almak için hedeflerinizi seçin. Ekipmanınızı yükseltebilir ve ajanlarınızın elit takıma layık olduğunu kanıtlayabilirsiniz.
- Akıllı mekanikler, özenle tasarlanmış ve gittikçe zorlaşan bölümler
- Strateji gerektiren 200’den fazla benzersiz seviye
- Elit ajanlarınız için ekstra zorluklar ve harika ödüller sağlayan 20’ye yakın boss
- 4 farklı görünüme sahip seçkin ajanlar
- Toplanabilen ve yükseltilebilen 30’dan fazla farklı silah
- Aksiyon ve maceranın dozunu artıran fantastik ve atmosferik oyun müziği
Squad Alpha
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 412.20 MB
- Üretici SayGames
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Suçun yeraltı dünyasında savaşın! Squad Alpha, App Store'da!
Alışması kolay, sürükleyici aksiyon ve gerçek taktiksel mücadeleler sunan ilgi çekici gündelik nişancı oyunu mu arıyorsunuz? Squad Alpha, akıllı mekaniği, tonla harika geliştirilebilir silahı ve tetik parmağınızı kaşındıracak ve stratejik beyninizi harekete geçirecek bağlayıcı bir yukarıdan aşağı bir nişancı oyunu.
Squad Alpha İndir iOS
Ateş etmeden önce düşünün - Squad Alpha, içine girmesi kolay, sezgisel tepeden oynanış sunan ateş etmeli bir oyun. Akıllı mekanikler ve özenle tasarlanmış seviyeler, tüm düşmanlarınızı alt etmek ve giderek daha zorlu seviyeleri bitirmek için parmağınızı çekmeniz, hareketlerinizi planlamanız ve açıları oynamanız gerektiği anlamına gelir.
Aksiyon asla bitmez – Her biri kendi taktiksel yaklaşımını ve her zamankinden daha ustaca bir strateji gerektiren 200’den fazla benzersiz seviyenin yanı sıra elit ajanlarınız için ekstra zorluklar ve harika ödüller sağlayan yaklaşık 20 farklı boss.
Takımı tekrar bir araya getirin – Squad Alpha’nın her biri kendi benzersiz stiline, becerisine ve toplanacak ve giyilecek 4 farklı görünüme sahip tüm seçkin ajanlarınızı bir araya getirmek için ilerleyin.
Mermi puanları – Tabancalar, pompalı tüfekler ve çok daha fazlası dahil toplayabileceğiniz, yükseltebileceğiniz 30’dan fazla farklı silah. Cephaneliğinizi geliştirmek, atış tarzınıza uyan silahı bulmak için bölümlerde para kazanın, ardından düşmanlarınızın kalbine korku salacak gerçekten harika bir silah yapmak için atölyede ince ayar yapın.
Çarpıcı sesler – Squad Alpha, herhangi bir cihazda oynanabilecek kadar ufak boyutlu, aynı zamanda havalı görünen basit ama etkileyici grafiklere ve ayrıca aksiyon ve maceraya geliştiren fantastik ve atmosferik bir oyun müziğine sahip.