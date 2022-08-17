Uzay temalı bir aksiyon oyunu olan Star Conflict, Steam üzerinde oynaması ücretsiz olarak yer alıyor.

Can Erdil Şentürk - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Star Conflict oyunculara dev uzay gemilerini kullanarak yer çekimsiz ortamlarda savaşma imkanı veren simülasyon türünde bir savaş oyunudur. Bilgisayarlarınıza ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olan Star Conflict, MMO yapısına sahip olan bir uzay simülasyonu. Oyunda üstün yetenekli bir savaş pilotunu kontrol ediyoruz ve uzay boşluğuna açılarak düşmanlarımızla çarpışmak için yol alıyoruz. Oyuncular dilerlerse PVE görevlerinde gruplar halinde veya tek başlarına görevleri tamamlamaya çalışıyorlar, dilerlerse PvP karşılaşmalarında diğer oyuncularla çarpışarak rakiplerine diz çöktürtmeye çalışıyorlar. Her iki oyun yapısında da bolca aksiyon bizi beklemekte.

Star Conflict Özellikleri

Oynaması ücretsiz,

Aksiyon ve gerilim yüklü grafik açıları,

11 farklı dil desteği,

Birbirinden farklı uzay araçları,

Çok oyunculu,

Gerçek zamanlı oynanış,

Çeşitli içerik genişleme paketleri,

PvP ve PvE maçları,

Açık dünya temeline sahip olan Star Conflict'te farklı gezegenleri ziyaret edebilmekteyiz. Oyunda oyunculara yüzün üzerinde farklı uzay gemisi seçeneği sunulmakta. Bu uzay gemileri farklı tipteler ve kendilerine has yeteneklere ve kullanım alanlarına sahipler. Bu sayede oyunda çeşitlilik yaratılıyor. Star Conflict'de oyunda ilerledikçe kendimizi geliştirebiliyor, yeteneklerimizi ve uzay gemimizi güçlendirebiliyoruz. Rekabetçi yapısı ile oyunculara sürükleyici bir oynanış deneyimi sunan Star Conflict, bilgisayar platformunun yanı sıra Android ve iOS platformunda da yer alıyor. Oyuncuları çeşitli PvE ve PvP savaşlarına götüren yapım, çeşitli içerik genişlemeleri ile de oyuncularına yepyeni içerikler de sunuyor.

Star Conflict İndir

2013 yılından bu yana aksiyon severler tarafından oynanmaya devam edilen Star Conflict, Staem üzerinde bilgisayar oyuncuları tarafından epey beğenildi. Oyuncular tarafından 'çoğunlukla olumlu' olarak değerlendirilen yapım, oyunculara adeta görsel bir şölen sunuyor.

Star Conflict Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: 2.3 GHz, Intel Core 2 Duo / 2.5 GHz, AMD A6-9220

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: 512 MB, NVidia / AMD Radeon / Intel (HD 3000, HD 4000) with support for Pixel Shader 3.0 (AMD Radeon X1000 not supported)

Gerekli Boş Alan: 8.5 GB

Star Conflict Önerilen Sistem Gereksinimleri