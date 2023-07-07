Sıkı bir Star Wars hayranı mısınız? Retro FPS’lerden hoşlanır mısınız? Hemen Star Wars Dark Forces indirin ve nostaljinin keyfini çıkarın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

LucasArts tarafından geliştirilen ve yayınlanan klasik bir FPS oyunu olan Star Wars Dark Forces 1995 yılında piyasaya sürüldü. Günümüzde retro FPS denilen bir görselliğe sahip olan Star Wars Dark Forces pek çok yönüyle klasik bir bilim kurgu oyunudur.

Star Wars Dark Forces, Galaktik İmparatorluk'a karşı savaşan bir isyancı olan Kyle Katarn'ın hikayesini takip eder. İmparatorluk, gizli bir proje olan "Death Star"ı inşa etmektedir. Kyle, İmparatorluk'un bu tehlikeli silahını durdurmak için görevlendirilir. Biz de bu oyunda Kyle'ı kontrol ederek çeşitli görevleri tamamlayıp İmparatorluk'a karşı mücadele ediyoruz.

Stormtrooper'lar, imparatorluk askerleri, droidler ve Sith güçleri ile karşı karşıya kaldığımız bu oyun FPS janrı için oldukça önemli bir yapımdır. Hele ki Star Wars hayranlarının mutlaka oynaması gereken bu oyun sizi adeta 90’lı yıllara götürecek bir yapımdır.

Star Wars Dark Forces İndir

Güç sizinle olsun! Star Wars Dark Forces indirin ve bu klasik oyunu deneyimleyin. En iyi Star Wars oyunlarından biri olan bu yapımı muhakkak oynamalısınız.

Star Wars Dark Forces Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 2000, XP ya da Vista

: Windows 2000, XP ya da Vista İşlemci : 486 or higher

: 486 or higher Bellek : 16 MB

: 16 MB Depolama Alanı : 80 MB

: 80 MB Ekran Kartı : DirectX

: DirectX DirectX : DirectX 5.2

: DirectX 5.2 Ses: 16 bit destekleyen ses kartı