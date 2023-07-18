Hemen Star Wars: The Force Unleashed indirin ve Darth Vader'ın gizli bir öğrencisi olan Starkiller'ı kontrol ederek karanlık güçleri yaymaya çalışın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

LucasArts, tarafından geliştirilen ve yayınlanan Star Wars: The Force Unleashed, hayranlar tarafından beğenilen en iyi Star Wars oyunlarından biridir. Öyle ki, bir devam oyununa da sahip olan The Force Unleashed, Sith severleri mest edecek bir yapım.

Star Wars: The Force Unleashed’ın hikayesi son derece ilgi çekicidir. Darth Vader'ın gizli bir öğrencisi olan Starkiller'ı kontrol ettiğimiz bu yapımda farklı gezegenleri ziyaret edip düşmanlarla savaşıyoruz ve yeni yetenekler elde ediyoruz.

Star Wars: The Force Unleashed İndir

Eğer sıkı bir Star Wars hayranıysanız Star Wars: The Force Unleashed indirerek bu aksiyon dolu oyunu deneyimleyebilir ve Galaktik İmparatorluk'a karşı yapılan gizli bir isyana tanıklık edebilirsiniz.

Star Wars: The Force Unleashed Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Win XP SP3, Windows Vista SP2 ya da Windows 7

: Win XP SP3, Windows Vista SP2 ya da Windows 7 İşlemci : Intel Core 2 Duo 2.4 GHz ya da AMD Athlon X2 5200+

: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz ya da AMD Athlon X2 5200+ Bellek : 2 GB

: 2 GB Ekran Kartı : 3D Hardware Accelerator Card Required - 100% DirectX 9.0c compatible 256 MB Video Memory with Shader 2.0 support (Radeon HD 2900 or Geforce 8600)

: 3D Hardware Accelerator Card Required - 100% DirectX 9.0c compatible 256 MB Video Memory with Shader 2.0 support (Radeon HD 2900 or Geforce 8600) DirectX : Directx 9.0c

: Directx 9.0c Hard Drive : 30GB

: 30GB Sound : Directx 9.0c

: Directx 9.0c Controller Support: Windows için XBox 360 Controller