STASIS: BONE TOTEM oyununda, Su altındaki sırları ortaya çıkarın ve Cayne şirketinin karanlık yüzünü herkese gösterin.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

The Brotherhood tarafından geliştirilen STASIS: BONE TOTEM, STASIS antolojisindeki en son bölümdür. Yeni karakter kadrosuna ve benzersiz bir su altı ortamına sahip olan STASIS: BONE TOTEM, işaretle ve tıkla macera oyunudur. Oyun aslında bir karı kocayı konu almaktadır.

Pasifik okyanusu'nda terk edilmiş bir petrol platformunu keşfe çıkan Mac ve Charlie'nin, başına gelen korkunç olayları konu alıyor. Su altında ilginç ve korkutucu bulmacaları çözerken, bir de Cayne şirketinin karanlık yüzünü ortaya çıkarmanız gerekmektedir. Okyanusun dibine gizlenmiş bu eski sırrı çözmeli ve hikayeyi başarılı bir şekilde tamamlamalısınız.

STASIS: BONE TOTEM İndir

İlgi çekici sanatçıların karakter seslendirmeleri, sizi daha da fazla hikayeye bağlıyor diyebiliriz. Korku ve bilim kurgu macera oyunlarını seviyorsanız, kesinlikle STASIS: BONE TOTEM indirin ve sürükleyici hikayeyi tamamlayın. Oyun, çarpıcı görseller ve iyi bir kontrol mekaniği içeriyor.

Su altındaki tüm görevleri tamamlayın ve sırları ortaya dökün. Birbirinden değişik birçok görevi tamamlamak için akıl yürütmeniz gerekecek. Görevler her ne kadar anlatılsa da, bulmaca tarzı görevler oyunda çokça mevcut. İşte tam da bu yüzden, en ufak ipucunu bile değerlendirmeniz gerekiyor.

STASIS: BONE TOTEM Sistem Gereksinimleri