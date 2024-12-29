Steam Link, PC oyunlarını Android'de oynamanıza izin veren ücretsiz mobil uygulamadır.

Erkan Calp - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Steam Link, PC oyunlarını Android’de oynamanızı sağlayan ücretsiz mobil uygulama. Bilgisayarınızdaki oyunları akıllı telefon/tabletinizde oynama düşünceniz varsa bunu gerçekleştirebileceğiniz en iyi uygulama Valve’ın Steam Link uygulaması diyebilirim.

Steam üzerinden satın aldığınız Windows/MAC oyunlarını mobil cihazınızda oynamanıza imkan veren Steam Link uygulaması için tek ihtiyacınız olan şey; iyi bir internet bağlantısı. 5GHz WiFi modeme sahipseniz, bilgisayar oyunlarınızı telefonunuzda akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz.

İster Steam kontrolcüsü, ister herhangi bir Bluetooth kontrolcü, isterseniz de Bluetooth klavye ve fare ile PC’deki oyunları mobil cihazınızda keyifle oynayabilirsiniz. Unutmadan, Ayarlar bölümünden bant genişliği, çözünürlük, performans ayarlamalarını yapabiliyorsunuz.

Steam Link İndir

Android olan her cihazınızda Steam Link'i çalıştırabilirsiniz. Bu da demek oluyor ki, Android TV'nizde oyun oynayabileceksiniz. Televizyonunuzdan sadece internet bağlantısı kullanarak oyun oynayın ve tatmin edici bir deneyim yaşayın!

Siz de Steam Link indirin ve bulut oyun oynama uygulamaları arasındaki en iyi seçeneklerden birini deneyimleyin!