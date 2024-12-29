Steam Link
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,181
- DOSYA BOYUTU 30 MB
- Üretici Valve Corporation
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Steam Link, PC oyunlarını Android'de oynamanıza izin veren ücretsiz mobil uygulamadır.
Steam Link, PC oyunlarını Android’de oynamanızı sağlayan ücretsiz mobil uygulama. Bilgisayarınızdaki oyunları akıllı telefon/tabletinizde oynama düşünceniz varsa bunu gerçekleştirebileceğiniz en iyi uygulama Valve’ın Steam Link uygulaması diyebilirim.
Steam üzerinden satın aldığınız Windows/MAC oyunlarını mobil cihazınızda oynamanıza imkan veren Steam Link uygulaması için tek ihtiyacınız olan şey; iyi bir internet bağlantısı. 5GHz WiFi modeme sahipseniz, bilgisayar oyunlarınızı telefonunuzda akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz.
İster Steam kontrolcüsü, ister herhangi bir Bluetooth kontrolcü, isterseniz de Bluetooth klavye ve fare ile PC’deki oyunları mobil cihazınızda keyifle oynayabilirsiniz. Unutmadan, Ayarlar bölümünden bant genişliği, çözünürlük, performans ayarlamalarını yapabiliyorsunuz.
Steam Link İndir
Android olan her cihazınızda Steam Link'i çalıştırabilirsiniz. Bu da demek oluyor ki, Android TV'nizde oyun oynayabileceksiniz. Televizyonunuzdan sadece internet bağlantısı kullanarak oyun oynayın ve tatmin edici bir deneyim yaşayın!
Siz de Steam Link indirin ve bulut oyun oynama uygulamaları arasındaki en iyi seçeneklerden birini deneyimleyin!
Steam Link
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 87
- DOSYA BOYUTU 29.8 MB
- Üretici Valve Corporation
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Steam Link (iOS) indir: Bilgisayar oyunlarını mobilde oynamanıza izin veriyor.
Steam Link, bilgisayar oyunlarını mobilde oynamanıza imkan veren ücretsiz bir uygulamadır. Steam oyunlarını bilgisayarınızın başına geçmeden akıllı telefon veya tabletinizden oynama rahatlığı sağlayan uygulama, Valve’ın resmi uygulamasıdır. Kurulum aşaması oldukça basit ve oyunlar gayet akıcı şekilde çalışıyor.
Steam PC oyunlarını televizyona aktarmanızı sağlayan donanım Steam Link’e ihtiyacı ortadan kaldıran aynı isimde uygulama Valve tarafından yayınlandı. Steam üzerinden satın aldığınız oyunları mobilde oynayabiliyorsunuz bu uygulamayla. İster iPhone, ister iPad, isterseniz de Apple TV’nizden Steam oyunlarını oynamanız mümkün.
Steam Link İndir
Sistem, tahmin edeceğiniz üzere görüntü aktarmaya dayanıyor. Dolayısıyla düşük donanımlı Apple cihaza sahip olsanız dahi internet bağlantınız iyiyse akıcı bir şekilde (1080p/60fps) oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz.
5GHz bandından bağlantıyı sağlarsanız, en az 15Mbps hıza sahipseniz oyunların keyfini sürmemeniz için hiçbir sebep yok. Bu arada oyunları dokunmatik tuşlarla oynamak zorunda değilsiniz. Bluetooth kontrolcüyle oynayabilirsiniz.
Siz de Steam Link indirin ve internet bağlantılarınızı düzgün ayarlayarak, eğlenceli PC oyunlarını telefonunuzdan oynayın!