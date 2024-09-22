Bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz Stellarium, 120 binden fazla yıldızı içerisinde barındıran bir sanal planetaryumdur.

Yeşim Halıcı - 39 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Astronomiyi seven ve yıldızlara meraklı olan kullanıcılar, Stellarium sayesinde gökyüzüne erişebilecekler. Windows cihazlarınızda kullanabileceğiniz Stellarium'da, bilgisyarınızı sanal bir yıldız sistemine çevirebilirsiniz. Sadece teleskopla görebileceğiniz yıldızları ve gezegenleri keyifli bir şekilde izleyebilirsiniz.

Sanal planetaryum, içerisinde 120 binden fazla yıldız barındırmaktadır. Sadece yıldızları sanal bir açıdan görmekle kalmayıp, aynı zamanda takım yıldızları hakkında bilgi alabilir ve yıldız isimlerine rahatlıkla erişebilirsiniz.

Stellarium İndir

Stellarium ücretsiz olarak bilgisayarınızı bir planetaryuma çeviriyor. Tüm gökyüzünü belirlediğiniz kordinatlara göre ekrana taşıyan programla şaşırtıcı bir geziye çıkabilirsiniz. Stellarium teleskopla görülebilen 3 boyutlu görüntünün aynısını bilgisayara taşıyan eşsiz bir program.

Programın şık ve basit arayüzü, kolayca konum belirlemenizi ve zoom yapabilmenizi sağlıyor. Kapsamlı yıldız kataloğu ve çok realistik bir samanyolu gösterimini de kullanıcılara sunmaktadır. Atmosfer, gün doğumu ve gün batımı, gezegenler ve uyduları en gerçekçi canlandırmalarla gözler önüne seriliyor. Ayrıca program kendi gökyüzünüzü oluşturmanızı da sağlıyor. Böylece gezegenler ve yıldızlar sizin istediğiniz gibi yerleştirilebiliyor.

Siz de Stellarium indirin ve ister gerçekçi bir yıldız haritasını gözlemleyin, isterseniz de kendi haritanızı oluşturun!

Stellarium Sistem Gereksinimleri