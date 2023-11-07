Stronghold: Definitive Edition ile eski günlere geri dönün. En iyi Orta Çağ strateji oyunlarından biri olan Stronghold’un yenilenmiş versiyonunu hemen indirin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

FireFly Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan Stronghold: Definitive Edition 2023 yılında piyasada yerini aldı. Stronghold hayranlarının bayılacağı bir yapım olan bu oyunda her şey artık çok daha iyi gözüküyor.

Orta Çağ strateji oyunları denildiği zaman akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Stronghold serisinin elden geçirilmiş ve yenilenmiş versiyonu olan Stronghold: Definitive Edition şu ana kadarki en iyi versiyon olmaya aday.

Stronghold: Definitive Edition’ın öne çıkan özellikleri:

Oyunun orijinal sanatçıları tarafından yeniden geliştirilen animasyonlar, dokular ve ışıklandırmalar.

14 yeni görev.

Steam çok oyunculu desteği.

10 kuşatma senaryosu.

Yeniden düzenlenen sesler ve müzikler ile ilk oyunun ruhu yakalanmış.

Steam Atölye desteği

Stronghold: Definitive Edition İndir

Hemen Stronghold: Definitive Edition indirin ve eski günlerde olduğu gibi kalenizi inşa edin, adamlarınızı yönetin ve kalenizi koruyun.

Stronghold: Definitive Edition Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7/8/10/11 64 Bit

: Windows 7/8/10/11 64 Bit İşlemci : Intel Core i3-3220 ya da eş değeri

: Intel Core i3-3220 ya da eş değeri Bellek : 6 GB RAM

: 6 GB RAM Ekran Kartı : 2GB VRAM (1080p için) veya 3GB VRAM (1440p için) veya 4GB VRAM (4K için) içeren ekran kartı

: 2GB VRAM (1080p için) veya 3GB VRAM (1440p için) veya 4GB VRAM (4K için) içeren ekran kartı DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant internet bağlantısı

: Genişbant internet bağlantısı Depolama: 4 GB kullanılabilir alan