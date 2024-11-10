Farklı zorluk seviyelerine sahip pistleri içerisinde barındıran Stunt Car Extreme APK, ücretsiz bir Android yarış oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Stunt Car Extreme APK, platformlardan yükse süratle ilerleyip sona bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştığınız bir yarış oyunudur. Android yarış oyunları arasında yer alan Stunt Car Extreme, oyunculara oldukça basit kontroller ve farklı modlar sunmaktadır. Çeşitli seviyelerde farklı platformlar üzerinde yarışacak ve en kısa sürede sona ulaşmaya çalışacaksınız.

Platformlar üzerinde ilerlerken kontrol edebileceğiniz sınırlı seçenek bulunuyor. Arabayı hızlandırabilir, yavaşlatabilir veya yukarı ve aşağıya doğru yön verebilirsiniz. Herhangi bir yöne doğru gitmeden direkt ileri gideceğiniz için Stunt Car Extreme APK sınırlı kontrollere sahiptir. Aracınızı platformlardan atlarken yukarıya ve aşağıya doğru kontrol edebilirsiniz.

Stunt Car Extreme APK İndir

Stunt Car Extreme APK'daki ana pistler, gündelik oyunlar için tasarlanmıştır. Daha kapsamlı pistleri içerisinde barındıran bonus pistler ise ana pistlere göre daha zorlayıcıdır. İstediğiniz zorluğa göre pist ve seviye seçimini yapabilir veya her yarıştan sonra seviyelerde ilerleyebilirsiniz.

Görsel açıdan temiz ve eğlenceli grafiklere sahip olan Stunt Car Extreme APK, aynı zamanda pistlerdeki arka planda da sürekli değişikliğe gitmiştir. Bu sayede farklı haritalarda oynayabilir ve sıkılma hissinin önüne geçebilirsiniz.

Otomobil yarışlarındaki en büyük etken, aracınızın özelleştirilebilir olmasıdır. Her oyuncu aracınız özelleştirmek ve üzerinde kendi parmağının olmasını fazlasıyla ister. Stunt Car Extreme, oyunculara kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunarak, aracın rengini, lastiklerini, motor gücünü ve türünü değiştirmeye olanak tanır.

Eğer siz de farklı zorluk seviyelerine sahip Android yarış oyunu deneyimlemek istiyorsanız, Stunt Car Extreme APK indirin ve eğlenceli pistlerde yeteneğinizi konuşturun.