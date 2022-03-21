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Sudoku

Sudoku

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 5,910
  • DOSYA BOYUTU 1.20 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici jdamcd
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Sudoku, popüler bulmaca türünün Android sürümü.

Onur Şendere
Onur Şendere -

Sudoku, popüler bulmaca türünün Android sürümü. Yılların eskitemediği oyun olarak adından söz ettiren Sudoku artık mobil platformda da yerini aldı. Android platformuna özgü olarak geliştirilen başarılı mobil oyunda birbirinden farklı sudoku bulmacalarını çözebilir, zamanınızı değerlendirebilirsiniz.

Sudoku APK Özellikleri

  • Birbirinden farklı bulmacalar,
  • Ücretsiz,
  • Basitten zora doğru ilerleyen yapı,
  • İngilizce dil seçeneği,

Sudoku oyunu ile üç farklı zorluk seviyesinde kendinizi test edebilirsiniz. Basit, normal ve zor olmak üzere hemen her seviyede Sudoku severin kullanabileceği uygulama her seviyeden 10 adet bulmacayı ücretsiz sunuyor. Ek paket alarak en az 400 adet daha bulmacaya sahip olabiliyorsunuz.

Sade tasarımı ve gözleri yormayan biçimi ile tercih edilebilir uygulamalardan biri. Ayarlar kısmından birçok seçeneğe müdahale edebiliyorsunuz. Sonuçlarınızı detaylı sayılabilecek şekilde görebiliyorsunuz.

Sudoku APK İndir

Ücretsiz yayınlanan oyunu Google Play üzerinden indirip oynamaya başlayabilirsiniz.