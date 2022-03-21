Herkesin severek oynadığı Sudoku'yu artık iOS cihazlarınız üzerinde oynayabilirsiniz.

Emircan Erdoğan - 8 YIL ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kağıt üzerinde çözdüğünüz Sudoku'yu artık iOS cihazlarınız üzerinde çözmeye ne dersiniz? Hem de ücretsiz olarak! Sudoku, iPhone ve iPad cihazlarımıza ücretsiz olarak indirebildiğimiz sürükleyici bir bulmaca oyunu olarak tanımlanabilir.

Aslında Sudoku'yu hemen hemen herkes en az bir kere bile olsa oynamıştır. Fakat yine de oyunu bilmeyenler için ufak bir açıklama yapalım. Sudoku'daki temel amacımız bölümlere ayrılmış olan tabloları elimizdeki rakamlarla doldurmak. Bunu yaparken dikkat etmemiz gereken çok önemli bir kural var. Dizdiğimiz rakamlar hem yatay hem de dikey olarak o sırada tek bir adet bulunmalı. Bunu yapması hiç de kolay değil çünkü yerleştirilen her rakam gelecekteki hamlelerimizi etkiliyor.

Oyunda yüksek puanlar alabilmek için hiç hata yapmamamız gerekiyor. Hata kısıtlamasına bir de süre faktörü eklenince oyun bir hayli zorlaşıyor. Game Center desteği sunduğu için puanlarımızı arkadaşlarımızla kıyaslayabiliyor ve hatta kendi aramızda eğlenceli bir rekabet ortamı bile yaratabiliyoruz.

Orijinal görselleri, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyan arayüzü ve kontrolleri ile dikkat çeken Sudoku'yu her yaştan oyunsever büyük bir beğeniyle oynayabilir.