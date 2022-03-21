Sudoku
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,910
- DOSYA BOYUTU 1.20 MB
- Üretici jdamcd
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Sudoku, popüler bulmaca türünün Android sürümü.
Sudoku, popüler bulmaca türünün Android sürümü. Yılların eskitemediği oyun olarak adından söz ettiren Sudoku artık mobil platformda da yerini aldı. Android platformuna özgü olarak geliştirilen başarılı mobil oyunda birbirinden farklı sudoku bulmacalarını çözebilir, zamanınızı değerlendirebilirsiniz.
Sudoku APK Özellikleri
- Birbirinden farklı bulmacalar,
- Ücretsiz,
- Basitten zora doğru ilerleyen yapı,
- İngilizce dil seçeneği,
Sudoku oyunu ile üç farklı zorluk seviyesinde kendinizi test edebilirsiniz. Basit, normal ve zor olmak üzere hemen her seviyede Sudoku severin kullanabileceği uygulama her seviyeden 10 adet bulmacayı ücretsiz sunuyor. Ek paket alarak en az 400 adet daha bulmacaya sahip olabiliyorsunuz.
Sade tasarımı ve gözleri yormayan biçimi ile tercih edilebilir uygulamalardan biri. Ayarlar kısmından birçok seçeneğe müdahale edebiliyorsunuz. Sonuçlarınızı detaylı sayılabilecek şekilde görebiliyorsunuz.
Sudoku APK İndir
Ücretsiz yayınlanan oyunu Google Play üzerinden indirip oynamaya başlayabilirsiniz.
Sudoku
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 168
- DOSYA BOYUTU 54.20 MB
- Üretici jdamcd
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Herkesin severek oynadığı Sudoku'yu artık iOS cihazlarınız üzerinde oynayabilirsiniz.
Kağıt üzerinde çözdüğünüz Sudoku'yu artık iOS cihazlarınız üzerinde çözmeye ne dersiniz? Hem de ücretsiz olarak! Sudoku, iPhone ve iPad cihazlarımıza ücretsiz olarak indirebildiğimiz sürükleyici bir bulmaca oyunu olarak tanımlanabilir.
Aslında Sudoku'yu hemen hemen herkes en az bir kere bile olsa oynamıştır. Fakat yine de oyunu bilmeyenler için ufak bir açıklama yapalım. Sudoku'daki temel amacımız bölümlere ayrılmış olan tabloları elimizdeki rakamlarla doldurmak. Bunu yaparken dikkat etmemiz gereken çok önemli bir kural var. Dizdiğimiz rakamlar hem yatay hem de dikey olarak o sırada tek bir adet bulunmalı. Bunu yapması hiç de kolay değil çünkü yerleştirilen her rakam gelecekteki hamlelerimizi etkiliyor.
Oyunda yüksek puanlar alabilmek için hiç hata yapmamamız gerekiyor. Hata kısıtlamasına bir de süre faktörü eklenince oyun bir hayli zorlaşıyor. Game Center desteği sunduğu için puanlarımızı arkadaşlarımızla kıyaslayabiliyor ve hatta kendi aramızda eğlenceli bir rekabet ortamı bile yaratabiliyoruz.
Orijinal görselleri, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyan arayüzü ve kontrolleri ile dikkat çeken Sudoku'yu her yaştan oyunsever büyük bir beğeniyle oynayabilir.