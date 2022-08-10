SuperSU APK ile root gerektiren uygulamaları, rootsuz cihazınızda çalıştırabileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefon ve tabletlerin yaygınlaşması, çeşitli yazılımların geliştirilmesine de ortam hazırlıyor. En çok kullanılan mobil işletim sistemi olan Android, kullanıcılarına hızlı ve güvenilir bir deneyim sunmaya devam ederken, çeşitli yazılımlara da ev sahipliği yapıyor. Bu yazılımlardan bir tanesi de SuperSU APK olarak karşımıza çıktı. SuperSU APK, Android kullanıcılarına akıllı telefon ve tabletlerindeki yüklü olan tüm uygulamaları yönetme gibi çeşitli ayrıcalıklar sunuyor. Süper kullanıcı odaklı olarak geliştirilen mobil program herhangi bir root işlemine gerek kalmadan kullanılabiliyor. Kullanıcılarına cihazlarını geçici olarak unroot erişimi ile de kullanma fırsatı veren popüler uygulama, kullanıcılara cihazları üzerinde tam anlamıyla hakimiyet kurduruyor.

SuperSU APK Özellikleri

Android cihaz üzerinde tam erişim,

Geçici unroot işlemi,

Root gerektirmez,

Erişilebilir basit bir kullanıcı arayüzü,

Erişim günlüğü,

Kullanıcı erişim bildirimleri,

Uygulama başına bildirimleri yapılandırma,

4 farklı tema,

OTA kurtarma modu,

Hayalet modu,

Uygulama başı PIN koruma,

Cyanogen mod(yedekleme),

Root gerektiren uygulamaları, cihazı rootlamadan kullanma deneyimi sunan SuperSU APK, bünyesinde 4 farklı temaya ev sahipliği yapıyor. Farklı ve sade tema çeşitleri ile kullanıcılara hitap eden yapım, kullanıcılara uygulamalar için çeşitli bildirim ayarlarını da yapma fırsatı sunuyor. Erişim günlüğü ile kullanıcılarına cihazları üzerinde meydana gelen hataları da takip ettiren mobil uygulama, hayalet modu ile cihazı yormaz, fazla pil tüketimine engel olur. Bünyesinde bulundurduğu kurtarma modu ile kullanıcıların verilerini de güvene alan SuperSU APK, ücretsiz yapısı ile kullanıcıların yüzünü güldürüyor.

Android akıllı telefon ve tablet kullanıcıları, SuperSU APK İndir sayesinde root gerektiren uygulamalara belirli bir süre erişim verebilecekler. Yani her uygulama için sınırsız erişim vermek zorunda kalmayacaklar. Uygulama kullanıcılarına uygulama başına PIN gibi güvenlik unsurları da ekleme özelliği sunuyor.

SuperSU APK İndir

Google Play üzerinde 1 milyondan fazla kez indirilen SuperSU APK root gerektiren uygulamalar için en kolay ve güvenilir bir yol sunuyor. Kullanıcılar root gerektiren uygulamalar için SuperSU APK sayesinde cihazlarını rootluymuş gibi gösterebilecek ve bu uygulamaları diledikleri zaman açıp kullanabilecekler.