Bir uzay avcısını canlandırdığınız Survivors of the Dawn'da, yağmacı sürülerini öldürün ve muhteşem bir roguelike deneyimi yaşayın.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

indieGiant Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Survivors of the Dawn, bir roguelike oyunudur. Oyunda, hayatta kalmak için etrafımızdaki düşman sürülerini öldürmemiz gerekiyor. Farklı farklı galaksilerde geçen bölümleriyle birlikte, hem mekaniğinden hem de verdiği aksiyon heyecanından çok keyif alacaksınız.

Durmak bilmeyen sürüler yanınıza yaklaşıyor ve onları ancak silahlarınızla öldürebilirsiniz. Stratejik olarak silahlarınızı seçmeli ve gitgide geliştirmelisiniz. Seviyeler o kadar çok artıyor ki, bir zaman sonra bölümleri nasıl geçeceğinizi kara kara düşünebilirsiniz. Survivors of the Dawn'da çok sık öleceksiniz, sonra biraz daha öleceksiniz. Yani anlayacağınız; sabırlı davranmalı ve her yeni tekrarınızda yeni stratejiler geliştirmelisiniz.

Survivors of the Dawn İndir

Mermileriniz ne kadar gelişmişse o kadar hasar vuracaksınız. Silahlarınızı ve yeteneklerinizi geliştirin ve yağmacı sürülerini mermi yağmuruna tutun. Oyun henüz daha piyasaya sürülmemiş durumda. Geliştiriciler bu roguelike oyunun, 6 Kasım 2023 tarihinde görücüye çıkacağını açıkladı. Ayrıca oyun çıkana kadar Steam sayfası üzerinden demo sürümünü indirip, deneyimleyebiliyorsunuz.

Komple bir kaosun içinde hayatta kalma mücadelesi vereceksiniz. Bir uzay avcısı olarak yağmacı sürülerini öldürün ve oyun sonunda gelen ödülleri kazanın. Siz de Survivors of the Dawn indirin ve bilgisayarınızda roguelike oyun deneyimi yaşayın.

Survivors of the Dawn Sistem Gereksinimleri