Swords of Legends Online, fantastik dünyada geçen aksiyon mmorpg oyunu.

Erkan Calp - 15 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Swords of Legends Online, sofistike savaş mekaniği ve Çin mitolojisine dayanan benzersiz hikayesiyle nefes kesici fantastik dünyada geçen aksiyon mmorpg oyunu.

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6 farklı sınıfla dünyayı keşfedin, destansı PvP karşılaşmalarına katılın, zorlu zindanları alın ve büyüleyici oyun sonuna ulaşın. Aksiyon savaş sistemi, adrenalin pompalayan karşılaşmalarda sürekli olarak bileylenmeniz ve gelişmeniz için emrinize bir dizi mistik beceri sunar. Düşman saldırılarını ustaca savuşturun, becerilerinizi birleştirin ve istediğiniz gibi aksiyon ve sekme hedefli dövüş arasında geçiş yapın. Mevcut altı sınıfın her birinin görevinizin gereksinimlerine bağlı hazırlanıp aralarında geçiş yapabileceğiniz iki rolü vardır. Yeni görev serilerinin kilidini açmak ve karakterinizin becerilerini daha da geliştirmek için maceralarınızda sınıfınızın benzersiz yerlerini ziyaret edin.

Swords of Legends Online, olağanüstü destanını güzel seslendirilmiş ara sahnelerle anlatıyor. Hikaye, savaşan tanrıları, halklar arasındaki eski savaşı ve bir dönem ünlü kahramanlar tarafından kullanılmış, şimdi barış arayışına ilham veren aynı adı taşıyan efsanevi kılıçları bir araya getiriyor. Kendi yeriniz olarak muhteşem bir tapınak ve bahçe inşa edebileceğiniz kendi yüzen adaya erişim kazanın. Çok çeşitli modifikasyon seçeneğiyle doğayı şekillendirin ve uçan bineğin arkasında arkadaşlarınız ve komşularınızın adalarını ziyaret ederken ilham alın.

Görsel olarak çarpıcı MMORPG

Her biri iki farklı role sahip altı oynanabilir sınıf

Hızlı tempolu aksiyon savaş sistemi

Seslendirilmiş ara sahnelerle heyecan verici hikaye odaklı oynanış

Farklı zorluk seviyelerinde tonlarca zindan

Sürükleyici oyun sonu içeriği ve destansı PvP savaşlar

Kapsamlı konut sistemi

Swords of Legends Online Sistem Gereksinimleri

Swords of Legends Online oyununu yükleyip oynamak için bilgisayarınızın sahip olması gereken donanımlar Swords of Legends Online PC sistem gereksinimleri altında verilmiştir:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD FX-6300 veya Intel Core i3-4130

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760 veya AMD Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 9.0

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimleri