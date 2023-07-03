Tale of Immortal, Çin mitolojisinden esintiler taşıyan taktiksel bir rol yapma oyunudur.

Raşit Bütüner - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tale of Immortal sizleri Yukong Köyü’nden başlatarak unutulmaz bir maceraya davet ediyor. Kendi kararlarınızın izinde ölümsüzlüğü aradığınız bu macerada kıtaları aşacak, dünya harikalarına tanıklık edecek ve nihayetinde Tian Yuan Dağı’na çıkacaksınız.

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Tale of Immortal; gerçekçi hikayesi, seçenek yapma özgürlüğü ve zengin dövüş animasyonları itibarıyla sizlere Çin mitolojisinin hakikatlerini göstermeye hazırlanıyor. Her karakterin kendine özel bir öyküsü olması, onları benzersiz kılarken efsane olmanıza da yardımcı oluyor. Bu kapsamda, kendi müttefiklerinizi belirleyebilir ve mücadeleniz boyunca onların iyi yönlerinden faydalanabilirsiniz.

Oyunu oynarken kendinizi dövüş sanatları üzerinde geliştirebilirsiniz. Tecrübeli gurulardan öğrendiğiniz taktikleri çevrenizdeki NPC’lere öğreterek kendi müritlerinizi toplayabilirsiniz. Üstelik müzayede evi gibi bölgelerde karşılaştığınız NPC’leri sıkıştırarak hakkınız olan paraları geri kazanabilirsiniz.

Tale of Immortal Özellikleri

Tale of Immortal yolculuğunuz boyunca aldığınız kararlar neticesinde hikayeniz şekillenecek. Bu yüzden ileri görüşlü olarak isabetli kararlarda bulunmanız gerekiyor. Asıl gücün tarikat liderinin elinde toplandığı oyunda, tarikat içindeki düzeni gözeterek stratejik kararlar almalısınız. Bu sayede diğer tarikatlarla olan savaşlarınızı kazanabilir, hatta onların özel kılavuzlarına el koyarak mutlak gücü ele geçirebilirsiniz.

Oyunda, aralarından seçim yapabileceğiniz bir düzine kılavuz bulunuyor. Her birinin kendine özgü özellikleri bulunan bu kılavuzların arasından istediğinize yönelebilirsiniz. Bu konuda oyunculara sınır tanımayan Tale of Immortal evreninde ilginizi çeken öğretilerin ekseninde kendi dövüş sanatları okulunuzu kurarak yeni müritler yetiştirebilirsiniz.

Tale of Immortal Sistem Gereksinimleri

Steam tarafından önerilen Tale of Immortal sistem gereksinimleri şu şekilde: