Tales of Morrow'da, hayatta kalmak için üretim yapın, adalar arasında seyahatler gerçekleştirin ve düşmanlara karşı savaş verin.

Berkcan Aktürk - 11 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Açık dünya hayatta kalma oyunu olan Tales of Morrow'da, kendi üssünüzü inşa edin, teçhizatlar üretin ve düşmanlara karşı hayatta kalmaya çalışın. Basit grafiklere sahip olan bu oyunda, adalardan adalara seyahat edebilirsiniz. Gittiğiniz her adada yeni maceralara atılacak ve hikaye açısından zengin bir ortamla karşılaşacaksınız.

Ayrıca adalardan toplayacağınız farklı farklı silahlarla birlikte düşmanlarınıza karşı savaşabilir ve aksiyon RPG deneyimi yaşayabilirsiniz. Oyundaki ilk amacınız her zaman hayatta kalmak olmalı. Kendinize bir ev inşa etmek istiyorsanız etraftaki taşları kırmalı ve evinizin duvarları için malzeme üretmelisiniz. Kolay bir inşa etme mekaniğine sahip Tales of Morrow'da, taşları istediğiniz şekilde koyarak işlerinizi rahatça tamamlayabilirsiniz.

Tales of Morrow İndir

Adalardan topladığınız kaynakları kullanarak her şeyi üretebilirsiniz. Tabii ki ikinci önemli şeylerden biri ise yemek yemektir. Bunun için balık tutabilir veya farklı yolları deneyebilirsiniz. Tüm bunların yanında kendi çiftliğinizi oluşturarak mahsullerinizi yetiştirebilir ve farklı yiyecek türleri oluşturabilirsiniz.

Henüz daha piyasaya sürülmemiş olan Tales of Morrow'un, ilerleyen günlerde çıkması planlanıyor. Eğer siz de bu oyunu merak ediyorsanız Tales of Morrow'u indirerek, açık dünya hayatta kalma macerasını yaşayabilirsiniz.